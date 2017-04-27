Дубненская понтонная переправа через канал имени Москвы завершила свой зимний рабочий сезон. Мост демонтирован. На конаковский берег отправился первый паром. Как отреагировали пассажиры на резкое повышение цен за проезд?

Вместе с коллегами – сотрудниками НИИ прикладной акустики – Виктор Федаравичус в последний раз прошел по понтону. Теперь будет пользоваться паромом. Проезд на нем оплачивает предприятие, поэтому подорожание не особенно ударит по его кошельку. «Для меня проезд – бесплатный, а как будут ездить остальные, студенты, например, когда цена одной поездки стала вдвое дороже – 20 рублей с пассажира», – размышляет Виктор Федаравичус.

Понтонный мост закрыл сезон. Его демонтируют и перевезут в один из заливов Московского моря на хранение и летнюю профилактику. Эту зиму отработали без эксцессов. «В этом году были сезонные трудности, – говорит директор предприятия «Понтонно-мостовая переправа» Владимир Никифоров. – Из-за очень толстого льда – около 40 сантиметров – за время стоянки пришлось несколько раз переставлять понтонный мост с верхней точки на нижнюю».

Сергей Прокошин возит в Дубну колбасу с Дмитрогорского комбината. Каждый день – 4 рейса на пароме. Теперь это стоит в два раза дороже – 2 тысячи 800 рублей, а в объезд ехать неудобно – слишком долго. На известие о подорожании отреагировал очень бурно. «Мы возим продукты, – говорит Сергей, – в день по два рейса делаем, четыре раза туда-сюда ездить приходится, выходит огромная сумма».

Паромом постоянно пользуются студенты дубненского университета, которые приезжают на учебу со всей округи, мелкие предприниматели, поставляющие в магазины наукограда конаковский хлеб, молочные и мясные продукты из Дмитровой Горы. Пассажиры возмущаются, но платят.

Раньше билет для пешехода стоил 10 рублей, теперь – 20. Переправить на другой берег грузовик теперь обойдется в 700 рублей, если техника тяжелее трех с половиной тонн – в тысячу. Месячный проездной билет для пассажиров также поднялся в цене в два раза. В прошлом году стоил 200 рублей, в этом сезоне – 400.

Ольга ГРИГОРЬЕВА