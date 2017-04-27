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Поздравляем Печать
27.04.2017 10:36

Поздравляем сотрудников АО «ПТО ГХ» с вручением наград за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большие достижения в производственной деятельности предприятия. 

Почетной грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области удостоена

Н.М. Терентьева, машинист насосных установок ОСВ.

Благодарственное письмо министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области вручено

Ю.М. Грибачеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСК.

Благодарственного письма Московской областной думы удостоены:

Е.Д. Блинова, оператор по сушке осадка ОСК;

С.А.Носков, водитель автомобиля АТУ;

Н.В. Парамонов, слесарь-ремонтник ОСК.

Орденом «Честь. Милосердие. Профессионализм» Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» награжден

В.Ф. Коваленко, мастер по ремонту оборудования ОСК.

Медаль «20 лет МОТЭ» 1 степени вручена

Е.В. Маркелову, начальнику района «Левый берег».

Медали «20 лет МОТЭ» 2 степени удостоен

В.Н. Копылов, начальник участка «Правый берег».

Почетной грамотой  Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» награждены:

А.О. Дементьев, начальник участка ОСВ;

Н.М. Осекина, оператор очистных сооружений ОСК;

А.В. Мухин, токарь АТУ;

Л.Г. Плаксивая, машинист насосных установок (БВ).

Благодарностью Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» отмечены:

И.И. Буров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСВ;

Т.М. Кулагина, оператор по сушке осадка ОСК;

А.Г. Митенков, водитель автомобиля АТУ;

З.А. Фролова, машинист насосных установок (БВ).

Почетной грамотой АО «ПТО ГХ» награждены:

А.В. Батурин, слесарь АВР участка наружных инженерных сетей ПК «Водоканал»;

Ю.А. Феферман, инженер-технолог ПК «Водоканал»;

С.Н. Степанов, слесарь по ремонту автомобилей АТУ.

Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области награждена династия Бикановых. Общий стаж работы на предприятии Валентина Ивановича, Виктора Ивановича, Ивана Викторовича, Ивана Ивановича и Дарьи Ивановны Бикановых насчитывает 86 лет! Уверены, что их труд и впредь будет направлен на развитие предприятия и на благо жителей нашего города.
 

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