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Поздравляем сотрудников АО «ПТО ГХ» с вручением наград за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большие достижения в производственной деятельности предприятия.
Почетной грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области удостоена
Н.М. Терентьева, машинист насосных установок ОСВ.
Благодарственное письмо министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области вручено
Ю.М. Грибачеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСК.
Благодарственного письма Московской областной думы удостоены:
Е.Д. Блинова, оператор по сушке осадка ОСК;
С.А.Носков, водитель автомобиля АТУ;
Н.В. Парамонов, слесарь-ремонтник ОСК.
Орденом «Честь. Милосердие. Профессионализм» Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» награжден
В.Ф. Коваленко, мастер по ремонту оборудования ОСК.
Медаль «20 лет МОТЭ» 1 степени вручена
Е.В. Маркелову, начальнику района «Левый берег».
Медали «20 лет МОТЭ» 2 степени удостоен
В.Н. Копылов, начальник участка «Правый берег».
Почетной грамотой Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» награждены:
А.О. Дементьев, начальник участка ОСВ;
Н.М. Осекина, оператор очистных сооружений ОСК;
А.В. Мухин, токарь АТУ;
Л.Г. Плаксивая, машинист насосных установок (БВ).
Благодарностью Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» отмечены:
И.И. Буров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСВ;
Т.М. Кулагина, оператор по сушке осадка ОСК;
А.Г. Митенков, водитель автомобиля АТУ;
З.А. Фролова, машинист насосных установок (БВ).
Почетной грамотой АО «ПТО ГХ» награждены:
А.В. Батурин, слесарь АВР участка наружных инженерных сетей ПК «Водоканал»;
Ю.А. Феферман, инженер-технолог ПК «Водоканал»;
С.Н. Степанов, слесарь по ремонту автомобилей АТУ.
Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области награждена династия Бикановых. Общий стаж работы на предприятии Валентина Ивановича, Виктора Ивановича, Ивана Викторовича, Ивана Ивановича и Дарьи Ивановны Бикановых насчитывает 86 лет! Уверены, что их труд и впредь будет направлен на развитие предприятия и на благо жителей нашего города.