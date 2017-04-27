Поздравляем сотрудников АО «ПТО ГХ» с вручением наград за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большие достижения в производственной деятельности предприятия. Почетной грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области удостоена Н.М. Терентьева, машинист насосных установок ОСВ. Благодарственное письмо министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области вручено Ю.М. Грибачеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСК. Благодарственного письма Московской областной думы удостоены: Е.Д. Блинова, оператор по сушке осадка ОСК; С.А.Носков, водитель автомобиля АТУ; Н.В. Парамонов, слесарь-ремонтник ОСК. Орденом «Честь. Милосердие. Профессионализм» Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» награжден В.Ф. Коваленко, мастер по ремонту оборудования ОСК. Медаль «20 лет МОТЭ» 1 степени вручена Е.В. Маркелову, начальнику района «Левый берег». Медали «20 лет МОТЭ» 2 степени удостоен В.Н. Копылов, начальник участка «Правый берег». Почетной грамотой Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» награждены: А.О. Дементьев, начальник участка ОСВ; Н.М. Осекина, оператор очистных сооружений ОСК; А.В. Мухин, токарь АТУ; Л.Г. Плаксивая, машинист насосных установок (БВ). Благодарностью Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» отмечены: И.И. Буров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСВ; Т.М. Кулагина, оператор по сушке осадка ОСК; А.Г. Митенков, водитель автомобиля АТУ; З.А. Фролова, машинист насосных установок (БВ). Почетной грамотой АО «ПТО ГХ» награждены: А.В. Батурин, слесарь АВР участка наружных инженерных сетей ПК «Водоканал»; Ю.А. Феферман, инженер-технолог ПК «Водоканал»; С.Н. Степанов, слесарь по ремонту автомобилей АТУ. Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области награждена династия Бикановых. Общий стаж работы на предприятии Валентина Ивановича, Виктора Ивановича, Ивана Викторовича, Ивана Ивановича и Дарьи Ивановны Бикановых насчитывает 86 лет! Уверены, что их труд и впредь будет направлен на развитие предприятия и на благо жителей нашего города.