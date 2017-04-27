На левобережном участке компания «ПСК Фарма» приступила к фундаментным работам – забетонирована первая плита на месте возведения завода по производству лекарственных препаратов. Фармацевтический завод, который построит в подмосковной Особой экономической зоне «Дубна» компания-резидент «ПСК Фарма», по уровню оснащенности и применяемым инновационным технологиям будет единственным такого уровня в России. Его общая площадь составит 9 000 кв. метров, а инвестиции в проект превысят миллиард рублей. Сдать первую очередь объекта резидент планирует уже в конце этого года, начать выпуск лекарственных препаратов – в мае 2018-го. Подробно о проекте на торжественной церемонии, посвященной началу работ, рассказала директор ООО «ПСК Фарма» Ольга Турчанинова. Она пояснила, что завод будет производить жизненно необходимые лекарственные препараты, и сделала акцент на исключительности будущего предприятия: «Технологии, которые мы сюда привнесем, используя мировой опыт, уникальны. Будет налажен выпуск широкой линейки лекарственных форм для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Кроме того, на заводе планируется вести разработки и освоение биотехнологий – совершенно новой для России». На первом этапе при односменной работе резидент намерен создать более 130 рабочих мест. Но если при выходе предприятия на полную мощность возникнет потребность в увеличении объема продукции, компания готова увеличить и число специалистов – до 250. На таком заводе смогут работать исключительно профессионалы, поэтому не случайно для его локализации выбрана площадка ОЭЗ в наукограде Дубна. Инициатор проекта президент ООО «Рус Биофарм» и учредитель ООО «ПСК Фарма» – компании с индийским капиталом Пуния Сатия Карм отметил: «Мы вкладываем в проект серьезные инвестиции и будем выпускать жизненно необходимые препараты. Поэтому для нас важно, что завод строится в России, и именно в Дубне. Я слышал об особой экономической зоне только позитивные отзывы. Очень рад, что у меня есть команда, которой по силам выполнить эту задачу, и надеюсь, что здесь мы получим поддержку». Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подтвердил – поддержка будет: «Компания только в прошлом году стала резидентом, уже вышла на стройплощадку, а через год обещает запустить производство - мы всегда рады таким активным инвесторам! Заявленные цифры по осуществлению проекта очень привлекательны. «ПСК Фарма» – это еще один якорный резидент Особой экономической зоны «Дубна». От лица команды Управляющей компании хочу заверить инвестора, что он всегда может рассчитывать на нашу помощь». Ровно через год на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» белые строительные каски заменят белые стерильные халаты, и на новом предприятии начнется производство так необходимой для нашей страны медицинской продукции. Светлана ЖУКОВА