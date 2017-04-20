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11 апреля делегация сотрудников Производственнотехнического объединения городского хозяйства в сопровождении заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ и транспорта М.Н. Данилова посетила очистные сооружения канализации в г. Старая Купавна. Визит был запланирован заранее с целью ознакомления с новейшими технологиями, применяемыми при очистке сточных бытовых вод.
Данный комплекс очистных сооружений сконструирован и построен на основе проекта, разработанного немецкой компанией BioWorks. Первая очередь очистных сооружений начала свою работу в ноябре 2016 года. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы.
Необходимо отметить, что это уже не первый проект, воплощаемый немецкой фирмой на российской земле. До объекта в Старой Купавне были выполнены работы по реконструкции очистных сооружений в Волгограде.
Известно, что существует проект увеличения мощности городских очистных сооружений. В Дубне сдаются новые жилые дома, вводятся в эксплуатацию новые объекты в особой экономической зоне – всё это влечёт за собой увеличение стоков, а это в свою очередь приведет к изменениям пропускной мощности очистных сооружений.
В ходе визита сотрудникам АО «ПТО ГХ» удалось ознакомиться с современным оборудованием, автоматизированным управлением технического процесса, применением новых энергосберегающих и экологически эффективных технологий, которые позволяют снизить экономические затраты при эксплуатации данных сооружений. Так, например, весь обслуживающий персонал очистных сооружений составляет шесть человек. Правда, эти очистные рассчитаны на 15000 человек населения.
При знакомстве с работой современного комплекса очистки сточных вод у технологов и инженеров АО «ПТО ГХ» возникло множество вопросов, на которые были получены полные и исчерпывающие ответы.
Безусловно, проведенное мероприятие имеет важное значение для получения передового практического опыта в сфере водоотведения и очистки сточных вод и применения его в работе дубненского предприятия АО «ПТО ГХ».