11 апреля делегация сотрудников Производственно­технического объединения городского хозяйства в сопровождении заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ и транспорта М.Н. Данилова посетила очистные сооружения канализации в г. Старая Купавна. Визит был запланирован заранее с целью ознакомления с новейшими технологиями, применяемыми при очистке сточных бытовых вод.

Данный комплекс очистных сооружений сконструирован и построен на основе проекта, разработанного немецкой компанией BioWorks. Первая очередь очистных сооружений начала свою работу в ноябре 2016 года. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы.

Необходимо отметить, что это уже не первый проект, воплощаемый немецкой фирмой на российской земле. До объекта в Старой Купавне были выполнены работы по реконструкции очистных сооруже­ний в Волгограде.

Известно, что существует проект увеличения мощности городских очистных сооружений. В Дубне сдаются новые жилые дома, вводятся в эксплуатацию новые объекты в особой экономической зоне – всё это влечёт за собой увеличение стоков, а это в свою очередь приведет к изменениям пропускной мощности очи­стных сооружений.

В ходе визита сотрудникам АО «ПТО ГХ» удалось ознакомиться с современным оборудованием, автоматизированным управлением технического процесса, применением новых энергосберегающих и экологически эффективных технологий, которые позволяют снизить экономические затраты при эксплуатации данных сооружений. Так, например, весь обслуживающий персонал очистных соору­жений составляет шесть человек. Правда, эти очистные рассчитаны на 15000 человек населения.

При знакомстве с работой современного комплекса очистки сточных вод у технологов и инженеров АО «ПТО ГХ» возникло множество вопросов, на которые были получены полные и исчерпывающие ответы.

Безусловно, проведенное мероприятие имеет важное значение для получения передового практического опыта в сфере водоотведения и очистки сточных вод и применения его в работе дубненского предприятия АО «ПТО ГХ».