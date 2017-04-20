Знаменательное событие для ОИЯИ состоялось 12 апреля: в посольстве Италии в России было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и Национальным институтом ядерной физики (INFN, Италия). Свои подписи под документом в официальной торжественной обстановке в присутствии президента Итальянской Республики сеньора Серджо Маттареллы поставили директор ОИЯИ Виктор Матвеев и президент INFN Фернандо Феррони. На церемонии подписания соглашения также присутствовали замминистра науки и образования РФ, полномочный представитель российского правительства в ОИЯИ Григорий Трубников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Чезаре Мария Рагальини, атташе по науке посольства Италии в России Пьетро Фре и другие представители российской и итальянской сторон. Само соглашение продлевает текущий договор о сотрудничестве, который истекает в июне этого года, и предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как теоретическая физика, экспериментальная физика, астрофизика (не случайно дата подписания соглашения совпала с празднованием Дня космонавтики), ядерная физика, физика элементарных частиц и в сфере связанных с ними технологий. Подписание соглашения на столь высоком уровне, считает директор ОИЯИ Виктор Матвеев, это большая честь и, кроме того, фиксация новых перспектив развития двустороннего сотрудничества. «Думаю, что для нас это большое историческое событие, очень важное, и оно будет знаменовать новый этап развития сотрудничества с итальянскими коллегами», – сказал Виктор Анатольевич. В традициях прошлого – проекция будущего А накануне исторического события итальянская делегация во главе с президентом INFN Фернандо Феррони посетила Объединенный институт ядерных исследований. Гости побывали в Лаборатории физики высоких энергий, заглянули на строительную площадку ускорительного комплекса НИКА, посетили Лабораторию ядерных реакций, Лабораторию нейтронной физики. На вопрос, заинтересована ли Италия, к примеру, в таком масштабном проекте как НИКА, президент Национального института ядерной физики профессор Фернандо Феррони ответил, что страна весьма заинтересована в этом проекте. – У нас уже имеется опыт коллаборации в рамках проекта ALICE (ЦЕРН), – уточнил он, – и из того, что мы увидели на лабораторных площадках ОИЯИ, можно сказать, что у нас есть прекрасные возможности для экспорта технологий, по крайней мере внутреннего трекера на основе силиконовых детекторов. Конечно, любой из итальянских физиков будет с удовольствием принимать участие в проекте и поддержит его, – уверен профессор Феррони. В заключение президент Национального института ядерной физики Италии поделился впечатлениями от визита в Объединенный институт. – Это очень красивый Институт, и для меня очень важно, что здесь хранятся традиции прошлого, и из того, что бережно хранится, есть проекция в будущее, – заключил Фернандо Феррони. Цели и подходы близки Руководитель коллаборации ALICE доктор Федерико Антинори рассказал о точках соприкосновения детекторов: нашего MPD и ALICE. Наша справка. Проект ALICE – один из семи экспериментальных детекторов, сооруженных на Большом адроном коллайдере в ЦЕРН. Он оптимизирован для изучения столкновений тяжелых ионов, в результате которых ожидаются плотность энергии и температуры, необходимые для образования кварк-глюонной плазмы – состояния материи, где кварки и глюоны находятся в свободном виде. – Конечно, общего между детекторами много и цель одна - изучение материи при экстремальных условиях (давления, температуры и т.д.), – отметил Федерико Антинори, – однако условия разные, и есть также разница в подходах с точки зрения инструментов. Еще раз стоит заметить, что конечная цель очень близка, и подходы, которые используются в строительстве установок, тоже очень близки, в том числе есть технологии, которые применяются на ALICE и представляют большой интерес для детектора MPD. По этой причине мы видим полезность коллаборации, и это причина того, почему мы здесь, в ОИЯИ, – подытожил руководитель коллаборации ALICE. Наша справка. Многоцелевой детектор MPD для изучения свойств плотной барионной материи на ионном коллайдере NICA является основным проектом в рамках NICA, содержит много различных подсистем. Один из ключевых для определения видов частиц, которые будут рождаться в процессе столкновения тяжелых ионов. Сотрудничество тесное, плодотворное, признаваемое в мире Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев отметил, что визит в Объединенный институт делегации Национального института ядерной физики Италии во главе с его президентом Фернандо Феррони – большое событие. – Знаете, когда мы вспоминали историю ОИЯИ, все отмечали, что с самых первых дней существования Института у нас начали развиваться очень тесные связи с нашими коллегами из Италии и других европейских стран. Особенно из Италии, потому что, скажем, имя Бруно Понтекорво известно всему миру, оно, конечно, и гордость нашего Института, и одновременно олицетворение того, что нас связало с Италией, – поделился он. С первых лет существования ОИЯИ сюда приезжали ученые из Италии, читали лекции, создающие определенную атмосферу, знакомили наших физиков с самыми современными тенденциями в мире. Потом начались совместные экспериментальные проекты сначала на синхроциклотроне, на фазотроне ОИЯИ, потом вместе работали в Протвино, потом в Италии… – Наши связи быстро развивались. Сейчас у нас очень богатые связи с Гран-Сассо, подземной лабораторией нейтринных исследований, где были получены очень важные результаты, которые отмечены международными премиями. Для нас визит итальянской делегации очень важен, потому что мы развиваем такие мощные глобальные проекты, как НИКА, фабрика сверхтяжелых элементов, и мы очень заинтересованы, чтобы итальянские физики приезжали и принимали активное участие в этих международных проектах. Кстати, среди членов этой делегации были представители итальянских центров, которые с нами тесно сотрудничают, но не в Дубне, не в Италии, а на территории разных мировых центров. Сотрудничество очень тесное, очень плодотворное, признаваемое в мире, – заключил руководитель международной межправительственной организации Виктор Матвеев. Татьяна Крюкова Фото Игоря Лапенко