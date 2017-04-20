47-я конференция первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга», проходившая не так давно в стенах предприятия, оказалась по охвату рассматриваемых на ней вопросов крайне значимой и актуальной. На повестке дня – отчет профсоюзного комитета о работе за 2016 год, отчет ревизионной комиссии, вопрос внесения изменений в наименование первичной профсоюзной организации, утверждение Устава первичной профсоюзной организации с внесенными в него коррективами, а также подтверждение вида экономической деятельности (ОКВЭД) профсоюзной организации. В работе конференции приняли участие генеральный директор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка В.Н. Трусов и глава города В.Б. Мухин, которые ответили на вопросы работников предприятия, касающиеся как непосредственно производственной тематики, так и жизни города. Работа профсоюзного комитета под руководством его председателя Максима Николаевича Щербакова за прошедший год была признана удовлетворительной. За этой оценкой – огромный труд профсоюзного актива, нашедший свое отражение в отчете, с которого и началась работа конференции. Я остановлюсь лишь на наиболее важных, на мой взгляд, моментах, отражающих социальную и финансовую защищенность сотрудников предприятия, а также обеспечение высокого уровня охраны труда. По состоянию на начало этого года профсоюзная организация насчитывала 1195 членов профсоюза – это 85,8 % от численности всех работающих на предприятии. Этот показатель как нельзя ярко характеризует работу профкома. Профсоюзный комитет активно взаимодействовал с Московской областной территориальной организацией профавиа, Московским областным объединением организацией профсоюза и Координационным советом организаций профсоюзов г. Дубны. На уровне городской трёхсторонней комиссии между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями особое внимание уделялось контролю за выполнением городского соглашения, а также рассмотрению вопросов, связанных с индексацией заработной платы на предприятиях города. На заседаниях профкома принимались, а затем направлялись в адрес администрации города предложения по решению актуальных городских проблем – реорганизации городской службы скорой медицинской помощи, строительству нового хирургического корпуса горбольницы, организации движения общественного транспорта по ул.Кирова и по маршруту №6 в утренние часы, обустройству Парка ветеранов на ул.Володарского детскими развлекательно-игровыми площадками, благоустройству левобережной набережной Волги, решению затянувшихся проблем по развитию муниципальной бани в левобережной части города и др. Большое внимание на предприятии уделено социальной поддержке членов профсоюза – оказанию материальной помощи, выделению путёвок, жилищной политике, решению бытовых вопросов. Так, например, в 2016 году 165 работников отдохнули и подлечились по льготным путёвкам в 53 здравницах. Материальная помощь работникам составила около 3 млн рублей, в том числе за счёт средств профсоюзного бюджета более полумиллиона рублей. Около 300 тысяч рублей составила поддержка работников при проведении дорогостоящих видов обследования и лечения. Важной поддержкой для семей остается 50% ежемесячная компенсация родителям за содержание детей в дошкольных учреждениях. Этот вид компенсации выплачивается уже более 12 лет. Все больше молодых семей получают финансовую поддержку в связи с рождением ребёнка и бракосочетанием – она в прошлом году оказана почти трем десяткам семей на общую сумму 1 млн рублей, при этом размер единовременной помощи при рождении ребёнка был увеличен до 17 тысяч рублей. Социальная сфера – приоритетное направление, и профком отметил традиционно весомую поддержку всех социальных программ, действующих на предприятии, лично генеральным директором В.Н. Трусовым. Именно благодаря руководителю предприятия привлекаются средства для реализации жилищной программы для высококвалифицированных и молодых специалистов, молодых рабочих. Год был также ознаменован чередой спортивных событий. Помимо спартакиад ГосМКБ «Радуга» и КТРВ спортивные команды из числа сотрудников предприятия участвовали и во всех видах спартакиады города, проводимой между коллективами физкультуры городских организаций, предприятий, учебных учреждений. В честь 65-летия предприятия и в память о выдающихся авиаконструкторах А.Н. Туполеве и А.Я. Березняке прошел легкоатлетический пробег Устиново-Кимры-Дубна. Охватить всю культурную и спортивную жизнь предприятия в рамках газетной статьи попросту невозможно, но даже часть перечисленных мероприятий свидетельствует о высоком уровне организации этих направлений. Заслушав отчет, Владимир Николаевич Трусов отметил: «Сегодня профсоюзная организация является неотъемлемой частью нашего коллектива, и трудно даже представить, как бы жила без профсоюзной организации наша «Радуга», – и поблагодарил профсоюзный комитет за столь активную работу. В рамках конференции сотрудники предприятия смогли также пообщаться с главой города и задать ему волнующие вопросы. Но прежде Вячеслав Борисович, говоря о достижениях городских предприятий и организаций в прошлом году, подробно остановился на заслугах ГосМКБ «Радуга». Он подчеркнул, что за большой вклад в разработку специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу более 20-ти сотрудников предприятия получили государственные награды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, орден Дружбы, почетные звания, грамоты и благодарности Президента. Что немаловажно, при активном участии ГосМКБ «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода удалось открыть Музей истории создания крылатых ракет. В числе вопросов, поступивших главе города из зала – решение проблемы бездомных собак (глава рассказал о перспективах строительства еще одного приюта для животных), затянувшееся строительство в кооперативу «Новый город». «Дом, к сожалению, не готов, – заметил Вячеслав Борисович, – не закончено благоустройство прилегающей территории, мест общего пользования. Сети никак не сдерживают сдачу дома в эксплуатацию». Но самым наболевшим оказался вопрос неудовлетворительного состояния дорог. – Больше четырех лет в Дубне дороги не «стоят» из за высокого уровня грунтовых вод, – объяснил глава города. – При таких условиях в год в городе нужно ремонтировать около 30 км дорог капитально. Последние несколько лет ежегодно «недоремонт» составлял 20-25 километров из-за отсутствия финансирования. (До 2008 года Дубна получала федеральные средства по программе развития наукоградов, большую часть которых удавалось направлять на ремонт городских дорог. – примеч. автора). После большой подготовки и проработки на уровне министерств этого наболевшего вопроса принята беспрецедентная программа, благодаря чему мы будем ремонтировать порядка 48 участков дорог – это все основные магистрали города. На эти цели будет израсходовано порядка 180 млн рублей. Продолжая тему, Владимир Николаевич Трусов отметил, что в городе много достижений, но остаются и некоторые нерешенные проблемы. «Мы их решим», – заверил генеральный директор предприятия, перейдя к теме Дня благотворительного труда. ГосМКБ «Радуга» является одним из самых активных участников этой многолетней городской традиции перечислять однодневный заработок сотрудников на благое дело, будь то покупка медоборудования в горбольницу, обустройство пандусов и подъемников или благоустройство парков и скверов… «Ежегодно мы выделяем средства на благотворительную помощь – детским садам, школам, Совету ветеранов, оказываем адресную помощь, – сказал Владимир Николаевич. – Еще есть способ помочь себе самим и городу – поддержать День благотворительного труда. В этом году мы направляем средства на благоустройство Сквера ветеранов – нужно провести там начатое нами в прошлом году благоустройство, установить детские аттракционы». Часть вопросов, которые озвучил генеральный директор в ходе конференции, носящих сугубо закрытый характер, оставим за кадром. Скажем лишь, что речь шла и об увеличении объема выпускаемой продукции, и о высокой ответственности за ее качество, о регулярном повышении квалификации всех без исключения сотрудников предприятия и об увеличении социального пакета на 2017 год. Эти темпы развития предприятия не могут не радовать, ведь от них напрямую зависит благосостояние и его сотрудников, и города в целом. Анна Французова Фото Юрия Тараканова