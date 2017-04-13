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Семинар для мигрантов Печать
13.04.2017 09:38

8 апреля  общественная организация «Женщины – мигранты»  при  активной поддержки Центра национальных культур города Дубны  провела  очередной бесплатный семинар для иностранных граждан.

В семинаре приняли участие  иностранные граждане  –  выходцы из Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы. Основными вопросами, обсуждаемыми в ходе семинара, были: медицинское страхование и оформление временного проживания в Московской области.

«В числе документов, необходимых  для оформления патента, мигранты приобретают полис добровольного медицинского страхования. К сожалению, многие не знают, как использовать данный документ. А ведь на основании страховых полисов иностранные рабочие могут получить медицинскую помощь при наступлении страхового случая. Основными страховыми случаями являются: ожоги, травмы, интоксикации, острые боли и репатриация тела погибшего. Даже те граждане, которые понимают, что им дает ДМС (полис добровольного медицинского страхования),  зачастую сомневаются в своих правах. Более того, они нередко сталкиваются с недобросовестностью некоторых сотрудников страховых компаний.

Наша задача  – донести информацию  и на реальных примерах объяснить, как использовать приобретенные, порой весьма дорогостоящие,  полисы добровольного медицинского страхования»,  – отметила Ефросиния Гыштемулте, организатор семинаров для мигрантов, практикующий юрист и председатель РОО МО «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов».

Разрешение на временное проживание (РВП) также активно обсуждалось мигрантами на семинаре в Дубне. По официальным данным, для Московской области на 2017 год было выделено 8000 квот на РВП. Многие приезжие изъявляют желание получить заветную печать в своем иностранном паспорте. Как разъяснила Ефросиния  Гыштемулте,  такое разрешение позволяет  3 года работать официально на территории Московской области и в дальнейшем,  при соблюдении всех требований, прописанных в российском миграционном законодательстве, оформить гражданство Российской Федерации.

Бесплатные образовательные семинары проводятся Ефросинией Гыштемулте с 2015 года. Деятельность миграционного юриста была отмечена премиями  губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2015-2016  годах.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ

 
 

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