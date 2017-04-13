Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Конкурс на гранты Печать
13.04.2017 09:38

Министерство инвестиций и инноваций Московской области сообщает о начале приема заявок на конкурсный отбор претендентов на получение грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

Конкурсный отбор претендентов на получение грантов проводится в целях определения победителей на исполнение научных, научно-технических и инновационных проектов на основе Перечня тем научных исследований и разработок, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 04.04.2017 г.  № 246/11.

На конкурсный отбор принимаются документы от юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Московской области, а также от государственных организаций Московской области (за исключением казенных учреждений).

Перечень  тем  научных исследований и разработок на 2017 год, форму заявки на участие в конкурсном отборе, перечень прилагаемых к заявке документов и материалов, а также требования, предъявляемые к претендентам на получение грантов, требования к оформлению документов, представляемых для участия в конкурсном отборе,  можно найти на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области по ссылке

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/granty-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-v-sferakh-nauki-tekhnologiy-tekhniki-i-innovatsiy-

Прием документов на конкурсный отбор осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Дом Правительства Московской области, кабинеты 207-4.

Срок приема документов – с 9:00  6 апреля  до 16:00  5 мая 2017 года. Понедельник-четверг – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00; пятница – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Консультации по вопросам участия в конкурсном отборе предоставляются посредством электронной почты или по телефону: Никитина Ирина Викторовна, адрес электронной  почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , телефон: 8(498) 602-0604 доб. 40823).

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 14 Апреля (cbr.ru)
byrBYR30.04(-0.00)
usdUSD56.60(-0.15)
eurEUR60.29(+0.02)
uah10 UAH21.07(-0.05)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо