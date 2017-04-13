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Генеральная уборка в Подмосковье Печать
13.04.2017 09:37

Восьмого апреля  во всех муниципалитетах Подмосковья состоялся  общеобластной субботник, в котором приняли участие более 13 тысяч различных организаций, более 440 тысяч жителей. В мероприятиях было задействовано 3460 единиц  уборочной техники, 242 тысячи единиц уборочного инвентаря. 

Выполнена уборка 7677 дворов, 7044 детских площадок, 741 зоны отдыха, 924 территории воинских захоронений, 2200 территорий общественного пользования. В этот день собрано и вывезено более 40 тысяч кубометров мусора, приведено в порядок 893 цветника и газона, высажено 2125 деревьев и кустарников, выполнена обрезка и опиловка более 58 тысяч деревьев, произведен ремонт 9470 малых архитектурных форм и ограждений.

В  Дубне 5 апреля начался месячник благоустройства. В этот период также  будут проведены два   общеобластных   субботника  –  8 и 22 апреля.

В минувшую  субботу, 8 апреля, на улицы города вышли более 700 человек – 5 ТСЖ, представители Ассоциации председателей многоквартирных домов, 12 муниципальных организаций. Было задействовано 30 единиц  автотехники: КаМазы, комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики и спецтехника, оснащенная навесным оборудованием для прометания и полива. Собрано 20 тонн мусора.

22 апреля  работы будут продолжены.  Участники субботника займутся  перекопкой клумб, высадкой саженцев, посевом  газонов, ремонтом  и покраской элементов благоустройства, подготовкой  цветников, сбором  листвы, отсыпкой  пешеходных дорожек в парках, покраской цоколей фасадов, покраской  столбов и деревьев, ремонтом  и покраской  ограждений. Будут очищены и покрашены элементы внешнего благоустройства, проведена санитарная очистка от отходов и мусора канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, сделан текущий ремонт детских и спортивных площадок.
 

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