Восьмого апреля во всех муниципалитетах Подмосковья состоялся общеобластной субботник, в котором приняли участие более 13 тысяч различных организаций, более 440 тысяч жителей. В мероприятиях было задействовано 3460 единиц уборочной техники, 242 тысячи единиц уборочного инвентаря.

Выполнена уборка 7677 дворов, 7044 детских площадок, 741 зоны отдыха, 924 территории воинских захоронений, 2200 территорий общественного пользования. В этот день собрано и вывезено более 40 тысяч кубометров мусора, приведено в порядок 893 цветника и газона, высажено 2125 деревьев и кустарников, выполнена обрезка и опиловка более 58 тысяч деревьев, произведен ремонт 9470 малых архитектурных форм и ограждений.

В Дубне 5 апреля начался месячник благоустройства. В этот период также будут проведены два общеобластных субботника – 8 и 22 апреля.

В минувшую субботу, 8 апреля, на улицы города вышли более 700 человек – 5 ТСЖ, представители Ассоциации председателей многоквартирных домов, 12 муниципальных организаций. Было задействовано 30 единиц автотехники: КаМазы, комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики и спецтехника, оснащенная навесным оборудованием для прометания и полива. Собрано 20 тонн мусора.

22 апреля работы будут продолжены. Участники субботника займутся перекопкой клумб, высадкой саженцев, посевом газонов, ремонтом и покраской элементов благоустройства, подготовкой цветников, сбором листвы, отсыпкой пешеходных дорожек в парках, покраской цоколей фасадов, покраской столбов и деревьев, ремонтом и покраской ограждений. Будут очищены и покрашены элементы внешнего благоустройства, проведена санитарная очистка от отходов и мусора канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, сделан текущий ремонт детских и спортивных площадок.