Весьма интересный и достаточно актуальный опрос проводят студенты кафедры государственного и муниципального управления университета «Дубна». Его тема – проблема информационной обеспеченности населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Принять участие в опросе может каждый житель, перейдя по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1yTYslP6FgzDFqs8yVornkDb9JHGldwB24aF6I1M1beE/edit

Продлится опрос до 12 апреля.

Для тех, кто желает принять участие в опросе и выразить свое мнение по поводу обеспечения горожан информацией, касающейся сферы ЖКХ, но не имеет возможности сделать это посредством интернета, публикуем анкету в № 11 от 23 марта.

Ответив на вопросы, ее необходимо вырезать из газеты и передать в редакцию по адресу: пр. Боголюбова, д.43 оф. 26-27 (вход со двора между 3 и 4 подъездами) либо в одну из библиотек города с пометкой «В редакцию газеты «Встреча».

Результаты опроса, проведенного студентами, будут озвучены на страницах газеты, а также переданы в отдел администрации, курирующий работу ЖКХ, для использования в дальнейшей работе по части информационного обеспечения населения и повышения качества жилищно-коммунальных услуг.