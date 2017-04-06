Масштабное мероприятие прошло в нашем городе с участием дошкольных образовательных учреждений – финал фестиваля-конкурса театральных постановок «Театр и дети». Вечером 30 марта юные артисты, их родители и педагоги собрались в зале городской администрации, чтобы выступить на большой сцене. Зал заполнился любителями театрального искусства – дубненцы целыми семьями пришли посмотреть на спектакли, в которых играли только дети.

Фестиваль-конкурс «Театр и дети» был задуман Центром развития образования совместно с Управлением народного образования с целью активизации творческой деятельности воспитанников дошкольных учреждений города, выявления и распространения опыта творчески работающих коллективов дошкольных образовательных учреждений. В отборочном этапе конкурса приняли участие семнадцать дошкольных образовательных учреждений. В финал вышли только самые лучшие, по мнению жюри, театральные постановки.

И вот теперь зал, полный зрителей, с нетерпением ожидал начала театрального действа. Каждое открытие занавеса обещало смену декораций и новое необычное развитие сюжета. Каждый выход артистов сопровождался бурными аплодисментами. Все представления были разными по жанрам, но одинаково яркими и запоминающимися. Костюмы актеров, музыкальное сопровождение и танцевальные номера – все было идеально подобрано в каждой постановке. Юные артисты, перевоплощаясь в образы героев, выкладывались на сцене так эмоционально, что срывали овации в зале и крики «Браво!» Пока за кулисами шла смена театральных коллективов, со зрительским залом работали ведущая и веселый клоун.

Как и в каждом конкурсе, были определены места для финалистов. Первое место жюри единодушно отдало театральному коллективу дошкольного образовательного учреждения № 8 «Светлячок» за прекрасную постановку русской народной сказки «Морозко». Второе место присуждено дошкольному образовательному учреждению № 25 с современной постановкой «Вверх тормашками». Третье место заняли воспитанники дошкольного учреждения № 22, представившие сказку «Красная шапочка, три волчонка и золотое правило». Но ведь не столь важно, как распределились места. Главное, что игра маленьких актеров не заставила никого усомниться в том, что все дети талантливы. И та энергетика, те эмоции, которые получили актеры и зрители, запомнятся надолго!

Ирина Сизова

Фото Юрия Тараканова