Советник президента России по интернету Герман Клименко посетил ОЭЗ «Дубна» в рамках визита в подмосковный наукоград. Он побывал в трех компаниях-резидентах и провел круглый стол, на котором шла речь о перспективах интернета и информационной безопасности России. Программа пребывания советника президента России по вопросам развития интернета и информационных технологий Германа Клименко в подмосковной Дубне была достаточно обширной. В администрации города гостю рассказали об основных трендах и перспективах его развития. Советник президента посетил также Государственный университет «Дубна», который в прошедшем году вошел в топ-100 лучших вузов России и имеет развитый IT-факультет. Также Герман Клименко побывал на крупнейшей станции космической связи России, а в завершение визита отправился в Особую экономическую зону «Дубна», где провел круглый стол на тему развития интернет-технологий и информационной безопасности России. В Конгресс-центре, у макета перспективного развития территории, проект презентовал первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин. Он говорил о его будущем, огромной поддержке на федеральном и региональном уровне, направлениях деятельности резидентов. Так, сегодня в особой экономической зоне 38 компаний реализуют проекты в сфере информационных технологий. Основная работа советника президента – находить и интегрировать новейшие интернет-технологии в отечественную экономику с целью увеличения производительности труда. Для этого Герман Клименко лично посещает регионы, обладающие, по его предположению, серьезным научным потенциалом. «Меня часто спрашивают: зачем ездить, если об этом можно прочесть в интернете? Но я считаю, что полезно всё увидеть своими глазами, встретиться с людьми, поговорить, чтобы понять, насколько вообще картина мира соответствует впечатлениям из той же картинки интернета и насколько действительно развито наше интернет-сообщество, – поделился Герман Клименко. – Поэтому моя цель сегодня – познакомиться с вашими специалистами из этой отрасли». И такое знакомство советник президента начал с посещения трех компаний – «Радужные технологии», опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы», рекламное агентство «Адлабс.ру». Герман Клименко отметил великолепные условия, созданные Управляющей компанией для реализации их идей: «Москва, конечно, тоже заботится о наших компаниях, но то, что я вижу здесь, выглядит крайне хорошо. Я даже немного завидую вашим резидентам». Участниками круглого стола стали представители ОЭЗ и большинства ее IT-компаний, администрации г. Дубны, студенты университета. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев подчеркнул: «IT-индустрия – мощный потенциал для развития компаний любой отрасли. Мы открываем и внедряем программы поддержки как молодых талантов, так и компаний, помогаем находить те грани и точки соприкосновения бизнеса и продукта, чтобы максимально эффективно расти как бизнесу, так и региону». Говорили о том, насколько стремительно интернет меняет нашу жизнь, о новейших технологиях в этой сфере. Действительно, буквально четверть века назад никто не предполагал, что во Всемирной паутине можно будет вести бизнес, оплачивать счета, заказывать турпутевки, общаться друг с другом, открыто обсуждая не только личные проблемы, но и политическую ситуацию в мире. Дискутировать, хорошо это или плохо, не имеет смысла, заметил Герман Клименко, а вот задуматься о том, как обеспечить информационную безопасность граждан и целого государства, совершенствовать и внедрять новые интернет-технологии в самые различные отрасли – задача, которую в настоящее время активно решает Россия. – Сегодня границы информационного общества проходят не по пограничным столбам, а по информационному полю, по информационному содержанию (контенту), в котором мы живем, – резюмировал Герман Клименко. – Как специалист в этой области могу сказать, что на данный момент мы достойно выглядим за рубежом, не стыдно за наших программистов, они абсолютно востребованы. Наша задача – это новые Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, а не Google и Microsoft. И у нас есть прекрасные перспективы, возможности. Интернет – это катализатор экономики России. Мы привносим в любую индустрию резкий рост производительности труда и активно пойдем в такие отрасли, как образование, медицина, строительство. Для этого есть все - институты, бизнес-центры, помощь государства.