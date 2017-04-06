28 марта депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко в рамках муниципальной недели на расширенном заседании фракции «Единая Россия» Совета депутатов города Дубны обсудили первоочередные задачи, поставленные областным отделением партии, и спланировали дальнейшую совместную работу с дубненскими депутатами.

В начале встречи Александр Орлов вручил удостоверение помощника депутата Мособлдумы Павлу Насонову, который был также выдвинут кандидатом в депутаты Мособлдумы на выборах 18 сентября по партийному списку по Дмитровской территориальной группе.

Депутат Мособлдумы Александр Орлов отчитался об уже проделанной работе, а также определил ряд конкретных задач для дальнейшей совместной деятельности на благо Дубны.

Александр Орлов отметил, что главным приоритетом депутата является реализация наказов избирателей. «По итогам избирательной кампании нами принято к работе 2800 наказов, поступивших депутатам фракции, и 640 наказов – направленных губернатору, – рассказал Орлов. – Все они были систематизированы с указанием конкретных мероприятий, объемов и источников финансирования, а также сроков выполнения на предстоящий трехлетний бюджетный период».

Как известно, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Депутат детально рассказал коллегам о партийном проекте «Экология России», руководителем которого по Московской области он является. Цель проекта – создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека, а также формирование устойчивой экологически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Орлов напомнил депутатам, что с 19 по 21 мая в Дубне, на базе профилактория «Ратмино», пройдет международный молодежный экологический форум «СтЭКОвка» и пригласил присутствующих принять участие в церемонии его открытия. Приглашенными гостями форума станут члены Правительства Московской области и депутаты Мособлдумы.

Анастасия ГРИГОРЕНКО