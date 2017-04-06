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Выполнение наказов - главный приоритет Печать
06.04.2017 11:56

28 марта депутаты Московской областной думы  Александр Орлов и Марина Шевченко в рамках муниципальной недели на расширенном заседании фракции «Единая Россия» Совета депутатов города Дубны обсудили первоочередные задачи, поставленные областным отделением  партии, и спланировали  дальнейшую совместную работу с дубненскими  депутатами. 

В  начале встречи Александр Орлов вручил удостоверение помощника депутата Мособлдумы  Павлу Насонову, который был  также выдвинут кандидатом в депутаты Мособлдумы на выборах 18 сентября по партийному списку по Дмитровской территориальной группе.

Депутат Мособлдумы Александр Орлов отчитался об  уже  проделанной работе, а  также  определил ряд конкретных задач для дальнейшей совместной деятельности на благо  Дубны.

Александр Орлов отметил, что главным приоритетом депутата является реализация наказов избирателей. «По итогам избирательной кампании нами принято к работе 2800 наказов, поступивших депутатам фракции,  и  640 наказов – направленных  губернатору, – рассказал Орлов. –  Все они были систематизированы с указанием конкретных мероприятий, объемов и источников финансирования, а также  сроков выполнения на предстоящий  трехлетний  бюджетный период».

Как известно, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Депутат детально рассказал коллегам о партийном проекте «Экология России», руководителем которого по Московской области он  является. Цель  проекта – создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека, а также формирование устойчивой экологически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Орлов напомнил  депутатам,  что с 19 по 21 мая в Дубне, на базе профилактория «Ратмино», пройдет международный молодежный экологический форум «СтЭКОвка» и пригласил присутствующих принять участие в церемонии его открытия. Приглашенными гостями форума станут члены Правительства Московской области и депутаты Мособлдумы.

Анастасия ГРИГОРЕНКО

 
 

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