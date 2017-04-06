Состояние дорог, которое угрожает жизням и кошелькам дубненцев, стало причиной проведения пикета у городской администрации. Каких результатов удалось добиться и какие шаги будут предприняты в ближайшее время, рассказывают его организаторы – Алексей Тиняков и Алексей Калашник. – Чего ожидали от пикета, добились ли нужных результатов? А. Калашник: – Мы достигли всех наших целей, по большому счёту. Во-первых, обозначили проблему, которая на данный момент является одной из самых важных в городе. Во-вторых, горожане нас поддержали: довольно много дубненцев приняли участие в этом общественном мероприятии. Образовалась инициативная группа, которая будет предпринимать дальнейшие шаги в направлении налаживания общественного контроля. В-третьих, что очень важно, мы начали диалог с властью, предложили пути решения этой проблемы. – Вы нашли общий язык с администрацией Дубны? А. Тиняков: – Во время проведения мероприятия к людям вышел заместитель руководителя городской администрации Максим Данилов, пообщался и пригласил инициативную группу к себе в кабинет, где мы более детально изложили свои требования. В первую очередь обсудили создание группы общественного контроля, которая будет контролировать качество выполняемых подрядчиком работ. Чтобы это осуществлять, нужно получить от администрации планы работ. Мы только начали диалог и рассчитываем, что общение будет конструктивным. А. Калашник: – Максим Данилов нас проинформировал, что теперь технические задания, формы договоров и остальные документы в пакете разрабатываются в областном министерстве. Это уже положительный результат. Составлением документов занимаются специалисты, они заранее включат туда гарантии. Хотелось бы обсудить и защитные мероприятия при проведении тендера. К нему должны допускаться только надежные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, которые имеют достаточную базу для выполнения заявленных работ. Это должно быть учтено в конкурсной документации. Также по закону есть так называемые «банковские гарантии». Их тоже можно вписывать, это несложно. Озадачил только один момент – заявление на официальном сайте администрации по поводу проведенного нами общественного мероприятия. Оно содержит не совсем понятные нам правовые оценки этого мероприятия и т.д. Мы вышли на пикет, изначально обозначив предполагаемое число участников. Люди нас поддержали, их оказалось больше, чем мы рассчитывали, и теперь нам предъявляют претензии по поводу количества участников, которое мы могли только примерно назвать. – Одной из задач было обратить внимание на некачественный ремонт, проведенный в прошедшем сезоне. Что удалось сделать? А. Калашник: – Мы выяснили, что в предыдущих контрактах, которые администрация заключала с подрядчиками в 2015, 2016 годах, не было пункта о гарантийных обязательствах исполнителя. В этой связи мы в ходе работы нашей группы общественного контроля будем требовать разобраться с чиновниками, которые принимали эти решения и подписывали соответствующие документы. Понятно, что это были убыточные для города контракты, которые нельзя было подписывать и выставлять на тендер такие условия. Эту информацию важно довести до дубненцев. Мы хотим поручить юридическому отделу администрации провести мониторинг тех договоров. Выяснить, нельзя ли, используя действующее законодательство, обязать нерадивого подрядчика исправить за свой счет все оплошности уже проведенного ремонта. Ведь есть стандартные гарантийные обязательства, которые прописаны в федеральных законах. Кроме того, мы собираем документы от тех автовладельцев, чья техника пострадала на некачественно отремонтированных дорогах, от тех, кто получил, травмы на тротуарах из-за гололёда. Согласно действующему законодательству, ущерб должен возмещать виновник. В данном случае это лицо, которое отвечает за содержание дорог, то есть администрация Дубны. По каждому из случаев нужно разбираться отдельно. Если документы подтверждают, что ДТП или несчастный случай произошли по вине состояния дорог, тротуаров, по вине их некачественной уборки, то есть реальная возможность требовать компенсацию ущерба. И такие обращения от горожан уже имеются. – Список дорог, подлежащих ремонту, определен. Как его оцениваете? А. Тиняков: – Список составлен рационально. Названы именно те дороги, которые требуют ремонта. Но вопрос о качестве предстоящих работ стоит очень остро. Этот параметр мы и намерены контролировать. Мы продолжаем набирать добровольцев для проведения проверок. Для того, чтобы они реально могли оценить качество укладки асфальта, решено организовать для них учебу. Мы нашли контакты людей, сведущих в этом вопросе, и будем использовать их в качестве экспертов. В соцсети создана закрытая группа, куда будет поступать информация о планах работы подрядчика, даты и адреса проводимых работ. Алгоритм следующий: контролер выезжает на место и фиксирует на фото или видео процесс асфальтирования. А. Калашник: – Кроме того, мы хотим создать законодательную основу, чтобы такой общественный контроль мог существовать в городе и в будущем. Это реальная возможность общественности влиять на качество и своевременность ремонтных работ. А. Тиняков: – В Дубне есть прецеденты подобного общественного контроля. К примеру, депутат городского совета Ярослав Викулин брал на себя функцию контроля за качеством ремонтных работ пешеходных дорожек. Те, которые, по его мнению, были выполнены недостаточно качественно, переделывали до тех пор, пока он их не принимал. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото с форума https://dubna.net