В весенней сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ, на днях завершившей свою работу в Доме международных совещаний, впервые принял участие Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Как он отметил, Объединенный институт известен ему не только своей впечатляющей научной работой, но и потрясающей воображение историей. «Этот Институт, несомненно, очень важный элемент всей системы научной кооперации и прочно вписал свое имя в историю физики. И я не случайно выбрал слово «элемент», ведь, и это известно даже далеким от физики людям, дубний, 105­й элемент таблицы химических элементов, назван в честь прекрасного города Дубна, где он и был открыт», – сказал посол. Вигаудас Ушацкас с удовольствием констатировал, что сегодня контакты между Дубной и научными сообществами ЕС разнообразны и прочны, и их становится всё больше. В рамках визита посол ЕС посетил Лабораторию физики высоких энергий, побывал на стройплощадке корпуса коллайдера NICA, ознакомился с ускорительными комплексами.

На фото слева направо: посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас и директор Лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе.