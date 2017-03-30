Праздничные торжества, прошедшие в минувший вторник в ДК «Мир» и посвященные двум знаменательным событиям – Дню освобождения Болгарии от османского ига и годовщине научного открытия, выполненного физиками ОИЯИ, ИФВЭ и ЛИЯФ с участием болгарских ученых, войдут в историю Объединенного института. Историческим назвал директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев сам факт визита в Дубну посла Республики Болгария, одной из ключевых стран-участниц Института, господина Бойко Коцева. Руководитель ОИЯИ напомнил, что болгары наравне с другими учеными привнесли в международную организацию не только свои научные идеи, но и свое уникальное качество – способность к тесному дружественному сотрудничеству. – Атмосфера такого тесного сотрудничества, – подчеркнул Виктор Анатольевич, – отличает наш Институт, это одно из богатств, которое мы получили от наших отцов-основателей. Болгарский посол Бойко Коцев уверен, что партнерство Болгарии и России в научной сфере имеет исторический характер и оно будет развиваться и впредь на взаимовыгодной основе и во благо русского и болгарского народов. – Я рад, что соавторами открытия, получившего название «Закономерность изменения радиуса сильного взаимодействия протонов при высоких энергиях», стали болгарские ученые Велко Заячка и Павел Марков. Когда Болгария освободилась от османского ига, стало важно развивать науку, вот почему одним из первых актов восстановленного болгарского государства стало создание Болгарской академии наук. С первых лет ее существования зародилось научное сотрудничество с передовой русской научной мыслью. Поэтому совершенно естественным было решение Болгарии стать страной – соучредителем ОИЯИ. За время его существования здесь работали сотни болгарских ученых – физики, математики, химики, инженеры, биологи и др. Они увеличили и обогатили потенциал страны в широком смысле. Весомый вклад в научные достижения Болгарии внесло и открытие в области физики высоких энергий, сделанной группой ОИЯИ, среди которых были и наши ученые, – заключил Бойко Коцев. Сила православного креста В завершении своего выступления посол Болгарии вручил директору ОИЯИ академику Виктору Матвееву Православный крест за личный вклад в развитие научного сотрудничества между Болгарией и Россией. Этот крест был сделан в связи с 1150-летием крещения болгар и русских. Он выполнен из шести элементов, потому что на митре патриархов Болгарского и Московского и всея Руси есть крест из шести элементов, в основе которого кириллица и образ святых Кирилла и Мефодия. – Болгар крестил царь Борис 1, внук его внучки Ольги святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь. Крест показывает родство между болгарским и русским народами. То есть оно не только духовное, но и родственное, кровное, – заметил посол Республики Болгария, вручая награду руководителю ОИЯИ. Вклад болгарских физиков и суть открытия Как отметил Владимир Кекелидзе, руководитель Лаборатории физики высоких энергий, отмечаемое научное открытие было получено в экспериментах на синхрофазотроне и серпуховском ускорителе международным коллективом сотрудников ОИЯИ под руководством профессора Владимира Алексеевича Никитина при активнейшем вкладе болгарских ученых Павела Маркова и Велки Заячки. Кстати, на торжествах присутствовала внучка профессора В. Заячки Пламена, которая приветствовала коллег от имени деда. Она гордится, что открытие ее дедушки определяет развитие мировой науки. Директор ЛФВЭ подчеркнул, что благодаря активной позиции представителей Республики Болгария флагманский проект НИКА, реализуемый в ОИЯИ, вошел в состав Европейской научной инфраструктуры. Сегодня молодые ученые из Болгарии принимают участие в реализации этого проекта, отметил Владимир Дмитриевич, создают экспериментальные установки, разрабатывают математические программы, моделируют исследуемые процессы, проводят экспериментальные сеансы и выступают с докладами на престижных международных конференциях. На предприятиях и в институтах Болгарии изготавливаются системы для будущего ускорителя НИКА. Совместными усилиями Болгарии и ОИЯИ в Болгарии регулярно проводятся школы молодых ученых, семинары, совещания по совместным научным работам, как в рамках проекта НИКА, так и других проектов. – Я пытался подсчитать, сколько болгарских ученых за время сотрудничества защитили кандидатские и докторские диссертации, не смог – сбился со счета. И уверен, еще много новых открытий будет сделано на базе ОИЯИ с участием болгарских физиков, – заключил В.Д. Кекелидзе. Детально о сути открытия, состоявшегося более полувека назад, собравшимся рассказал профессор Владимир Никитин (на фото). – Проект начался сразу после запуска синхрофазотрона (март 1957), – поделился В.А. Никитин. – Событие было отмечено мировой научной общественностью как очень важное достижение, поскольку был открыт горизонт для новых исследований. Нильс Бор, посетивший нашу лабораторию в 1961 году, сказал: «Чтобы построить такое сооружение, нужна была большая смелость и я бы сказал мужество». Молодому поколению, конечно, сложно понять, почему руководителям нужно было иметь мужество, но старшее поколение может высказывание оценить. Наши ускорители, в частности, синхрофазотрон, это микроскопы, которые позволяют увидеть размер протона и других частиц. Цель исследования нашей научной группы – измерение радиуса протона. В те далекие годы электромагнитный радиус был известен, но протон обладает ядерным взаимодействием, и это была неизведанная область… Мы выяснили, что наблюдаемый размер протона зависит от энергии пучка и от длины волны зондирующего луча. То есть размер объекта зависит от длины волны. Чем меньше волна, тем меньше объект, – констатировал профессор Владимир Никитин. Татьяна Крюкова Фото Игоря Лапенко