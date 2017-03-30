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О благоустройстве, субботниках и ремонте дорог Печать
30.03.2017 10:50

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 28 марта заместитель руководителя  администрации г. Дубны  по ЖКХ и транспорту М.Н. Данилов встретился с журналистами, чтобы  рассказать о  проведении  месячника благоустройства и капитальном  ремонте  дорог. 

Данилов сообщил,  что в Дубне, как и во всех  муниципалитетах Московской области,  8 апреля пройдет подготовительный субботник, на котором планируется уборка мусора, листвы, рыхление снега, приведение в порядок ливневых стоков. А 22 апреля, в рамках   традиционного весеннего субботника  с участием жителей,  будут проведены работы по перекопке клумб, высадке саженцев, посеву газонов, ремонту и покраске элементов благоустройства, подготовке цветников, сбору листвы, отсыпке пешеходных дорожек в парках, покраске цоколей фасадов, столбов и деревьев, ремонту и покраске ограждений.  Будут очищены и покрашены элементы внешнего благоустройства, проведена санитарная очистка от  мусора канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод,  сделан текущий ремонт детских и спортивных площадок.

Максим Данилов подчеркнул,  что помимо  субботников  8  и 22 апреля, которые будут проводиться во всей Московской области, в Дубне мероприятия по санитарной очистке и благоустройству города будут длиться до 5 мая. В оргкомитет по подготовке и проведению месячника благоустройства вошли  представители  городской администрации и  руководители ряда  предприятий города.

На брифинге были названы 48 участков дорог Дубны,  которые в 2017 году будут  капитально отремонтированы.  (Перечень  составлен Правительством Московской области.)  Общая  площадь подлежащих ремонту дорог составляет более 320 тысяч квадратных метров. Наряду с конкурсом на проведение ремонтных работ будет проведен конкурс на определение контролирующей организации. Кроме  того,  заместитель руководителя городской администрации  заверил,  что группы активных горожан могут также контролировать процесс ремонта и информировать об этом администрацию города.

На брифинге журналисты предложили  М. Данилову организовать для   дубненцев  регулярное освещение в СМИ процесса  выполнения ремонтных работ с периодичностью не реже двух раз в месяц.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ

 
 

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