Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 28 марта заместитель руководителя администрации г. Дубны по ЖКХ и транспорту М.Н. Данилов встретился с журналистами, чтобы рассказать о проведении месячника благоустройства и капитальном ремонте дорог.

Данилов сообщил, что в Дубне, как и во всех муниципалитетах Московской области, 8 апреля пройдет подготовительный субботник, на котором планируется уборка мусора, листвы, рыхление снега, приведение в порядок ливневых стоков. А 22 апреля, в рамках традиционного весеннего субботника с участием жителей, будут проведены работы по перекопке клумб, высадке саженцев, посеву газонов, ремонту и покраске элементов благоустройства, подготовке цветников, сбору листвы, отсыпке пешеходных дорожек в парках, покраске цоколей фасадов, столбов и деревьев, ремонту и покраске ограждений. Будут очищены и покрашены элементы внешнего благоустройства, проведена санитарная очистка от мусора канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, сделан текущий ремонт детских и спортивных площадок.

Максим Данилов подчеркнул, что помимо субботников 8 и 22 апреля, которые будут проводиться во всей Московской области, в Дубне мероприятия по санитарной очистке и благоустройству города будут длиться до 5 мая. В оргкомитет по подготовке и проведению месячника благоустройства вошли представители городской администрации и руководители ряда предприятий города.

На брифинге были названы 48 участков дорог Дубны, которые в 2017 году будут капитально отремонтированы. (Перечень составлен Правительством Московской области.) Общая площадь подлежащих ремонту дорог составляет более 320 тысяч квадратных метров. Наряду с конкурсом на проведение ремонтных работ будет проведен конкурс на определение контролирующей организации. Кроме того, заместитель руководителя городской администрации заверил, что группы активных горожан могут также контролировать процесс ремонта и информировать об этом администрацию города.

На брифинге журналисты предложили М. Данилову организовать для дубненцев регулярное освещение в СМИ процесса выполнения ремонтных работ с периодичностью не реже двух раз в месяц.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ