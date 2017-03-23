На фото слева направо: М.Н. Белоусова, министр жилищно-­коммунального хозяйства Московской области Е.А. Хромушин и Л.Н. Ключникова.

В преддверии Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-­коммунального хозяйства в Доме Правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил заслуженные награды передовикам отрасли. В числе награжденных – сотрудницы дубненского предприятия АО «ПТО ГХ» Л.Н. Ключникова и М.Н. Белоусова, отработавшие более сорока лет в должности оператора по сушке осадка на городских очистных сооружениях. Марина Николаевна удостоена звания «Заслуженный работник жилищно­-коммунального хозяйства Московской области» и вошла в пятерку награжденных на празднике передовиков Подмосковья. Более того, сегодня она единственная из действующих сотрудников ПТО ГХ, кто удостоен этого высокого звания. Людмиле Николаевне Ключниковой вручена Благодарность Министерства строительства и жилищно-­коммунального хозяйства РФ в знак признания ее производственных заслуг и профессионализма.

Открывая торжественную встречу, губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что ЖКХ является одним из самых ответственных и сложных направлений в развитии региона.

«Я хочу поздравить всех, кто задействован в этом непростом, ответственном, традиционно проблемном направлении. Профессиональные навыки, ответственность, мастерство, современные методы управления позволяют нам решать огромное количество проблем. Перед нами стоят очень серьезные задачи. Последние два года мы реализовываем программу «Чистая вода», и ежегодно дополнительно по 400 тысяч человек получают чистую воду. У нас большая программа по капитальному ремонту, благоустройству дворов, ремонту подъездов. ЖКХ – это серьезный вызов. Именно поэтому мы особое внимание, особое уважение высказываем тем, кто работает профессионально, с кого нужно брать пример в системе ЖКХ», – сказал губернатор. Он также отметил, что Московская область ежегодно выделяет большие средства на модернизацию системы ЖКХ. В регионе реализуется ряд программ, направленных на создание комфортной среды проживания.

«Вместо 60 водоочистных станций, как было в прошлом году, в этом мы будем строить и запускать 100. У нас большая программа по капитальному ремонту, благоустройству дворов, ремонту подъездов. Жители просят более активно рассказывать, в том числе в социальных сетях, о том, что, где и когда будет происходить с их подъездами, дворами, водоснабжением. Поэтому я адресую это поручение всем главам территорий: доведение информации – это ваша прямая обязанность», – подчеркнул губернатор.

В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации Андрей Чибис, заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, представители субъектов РФ, члены регионального правительства, депутаты Мособлдумы, руководители органов местного самоуправления, общественных организаций, крупных производственных и ресурсоснабжающих организаций региона, инвесторы.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина, все программы губернатора в сфере ЖКХ реализуются успешно.

«Базовую программу капитального ремонта мы перевыполнили почти на 30%. Это произошло за счет того, что включили военные городки, которые поступили в капитальный ремонт. И вообще мы единственный субъект РФ, который в течение года увеличил программу капитального ремонта», – подчеркнул министр.

По материалам пресс-службы правительства МО