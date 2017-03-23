Сразу два знаменательных события отметили на днях сотрудники Объединенного института ядерных исследований. Праздничные торжества, прошедшие в минувший вторник в ДК «Мир», были посвящены Дню освобождения Болгарии от османского ига и годовщине научного открытия, выполненного физиками ОИЯИ, ИФВЭ и ЛИЯФ с участием болгарских ученых Велко Заячки и Павела Маркова.

Торжественность момента разделил посол Республики Болгария в России Бойко Коцев, возглавивший прибывшую в Дубну делегацию болгарского посольства и официально открывший выставку «Становление болгарской независимости: 1908-1916 годы», которая посвящена освобождению Болгарии от турецкого рабства.

– Очень рад приветствовать всех на открытии выставки, которой мы хотели порадовать и жителей Дубны, и сотрудников Объединенного института ядерных исследований, и многочисленную группу соотечественников в Институте.

Пользуясь случаем, поздравляю соотечественников с прошедшим 3 марта праздником – Днем освобождения Болгарии от османского ига. Это замечательный день нашей истории, когда был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Вместе с тем особо отмечу, что процесс становления Болгарии как полностью независимого суверенного государства был длительным и завершился лишь в сентябре 1908 года, когда Манифестом была объявлена независимость и Болгария была провозглашена царством, – сказал в своем приветственном слове Бойко Коцев.

Дипломат отметил, что выставка подготовлена государственным архивным агентством Болгарии, это отличное наглядное средство, иллюстрирующее ключевые события и документы того периода. На стендах можно увидеть снимки оригинальных документов той эпохи, в том числе исторический Манифест. (Экспозиция, кстати, продолжит работу в ДК «Мир» до 28 марта.)

Как подчеркнул директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, визит посла Болгарской Республики для нас большой праздник. Болгария одна из ключевых стран-участниц Института в первую очередь потому, что она стояла у истоков ОИЯИ и сыграла роль одного из его учредителей.

– Конечно, надо сказать, что болгарские ученые, болгарские специалисты внесли колоссальный вклад в развитие Объединенного института. Сегодня у нас прекрасное совпадение, мы отмечаем, с одной стороны, юбилей важнейшего научного открытия, куда внесли вклад болгарские ученые, с другой стороны, отмечаем его вместе с выставкой.

Мы считаем, что научное сотрудничество – это большой вклад в становление каждой страны-участницы, потому что опыт нам подсказывает: научное сотрудничество – высочайшая ценность. Наши болгарские коллеги демонстрируют уникальные человеческие качества, они привнесли, вступая в Институт, не только талант своей научной школы, но и особое отношение к сотрудничеству. Уникальный результат помогает получать только осознание ценности творческого дружественного сотрудничества, – уверен директор ОИЯИ Виктор Матвеев.

Что касается научного открытия, получившего название «Закономерность изменения радиуса сильного взаимодействия протонов при высоких энергиях», то в далеких 60-х группой ученых ОИЯИ и Института физики высоких энергий (Протвино) оно было обосновано теоретически. С помощью оригинального метода, разработанного авторами открытия, были проведены эксперименты, начатые в 1961 году на синхрофазотроне Объединенного института ядерных исследований в Дубне и продолженные в 1968-1969 годах на крупнейшем тогда в мире ускорителе Института физики высоких энергий.

Татьяна КРЮКОВА

Фото Игоря ЛАПЕНКО