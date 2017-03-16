С 27 февраля по 3 марта в Подмосковье прошел Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В состязании приняли участие 19 организаций профессионального образования Московской области.

Торжественное открытие чемпионата состоялось 27 февраля на базе восьми площадок с онлайн подключением: Раменский колледж, Щелковский колледж, колледж «Подмосковье», МЦК – техникум им. С.П. Королева, Красногорский колледж, Сергиево-Посадский колледж, университет «Дубна»; Государственный гуманитарно-технологический университет (г. Орехово-Зуево).

Соревнования проходили по 76 компетенциям (профессиям) для студентов и 12 компетенциям JuniorSkills – для школьников. Возраст участников соревнований 16 -22 года, участников JuniorSkills – 10-17 лет. В чемпионате принимали участие 470 участников и 448 экспертов из Московской области, а также студенты из 14-ти регионов Российской Федерации и Казахстана.

В рамках чемпионата состоялась конференция «Профессиональное самоопределение молодежи Московской области в условиях непрерывного образования», спикерами на которой выступили: Ю.В. Картушин – заместитель министра образования Московской области, Г.В. Резапкина – старший научный сотрудник Центра практической психологии ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», Д.В. Белоусов – директор МАОУ «Лицей» и др.

Денис Буцаев, заместителя председателя Правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев отметил, что этот региональный конкурс направлен на профессиональное самоопределение молодежи Московской области в условиях непрерывного образования, организацию практической профориентации и предпрофессиональной подготовки школьников.

«Сегодня чемпионат WorldSkills Russia – это подготовка к большому чемпионату, который будет проходить в Казани. Надеемся, что команда Московской области как всегда слаженно и успешно выступит на региональном чемпионате, а после завоюет победу в Казани», – сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

3 марта в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» прошло торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

С особой гордостью рады сообщить, что студенты ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна» заняли 7 призовых позиций по итогам чемпионата. Виталий Павлов победил в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и будет представлять дубненское учебное заведение в составе команды Московской области на полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Ульяновске.

Также призерами чемпионата стали: Юрий Рябов – 2 место в компетенции «Выпечка осетинских пирогов», Максим Кучеренко – 2 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Валерия Заварзина – 2 место в компетенции «Кондитерское дело», Павел Васильев – 2 место в компетенции «Геномная инженерия», Анастасия Левкина – 3 место в компетенции «Поварское дело», Артем Ларин – 3 место в компетенции «Кузовной ремонт». Поздравляем наших ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов на пути овладения любимыми профессиями!

Подготовил Кирилл Орлов