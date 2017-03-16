6 марта ОЭЗ «Дубна» и компанию «Эйлитон» посетили ведущие зарубежные производители медицинского оборудования из четырех стран мира, с которыми резидент реализует совместные проекты по производству медицинских изделий. В Особой экономической зоне «Дубна» побывали с деловым визитом представители ведущих зарубежных производителей медицинского оборудования и изделий из Швеции, Южной Кореи, Испании и Китая. Топ-менеджеров компаний сопровождали представители посольств этих стран в России. Цель встречи в Дубне – подробное знакомство с деятельностью партнера ООО «Эйлитон». Также участников международной делегации интересовали возможности по локализации собственного бизнеса на подмосковной территории. – Мы начинали работу со всеми компаниями как продавцы их товаров на российском рынке, – подчеркнул генеральный директор Управляющей компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. – Сегодня часть этих приборов мы не просто производим в режиме сборки, а успешно решаем задачи улучшения характеристик этой продукции. Параллельно компания развивает и совершенствует собственные разработки. Наши партнеры хотят узнать, а главное – своими глазами увидеть, какие у них есть возможности для развития бизнеса в России, и прежде всего в ОЭЗ «Дубна». Визит начался с расширенного рабочего совещания в малом зале Конгресс-центра и приветствия главы г. Дубны Вячеслава Мухина. Он отметил, что «Эйлитон» является одним из лидеров отечественной медицинской промышленности: «Я испытываю гордость от того, что такие компании, выпускающие конкурентоспособную продукцию мирового уровня, приходят в подмосковную особую экономическую зону. Уверен, что визит в Дубну укрепит деловые связи, станет началом для новых бизнес-проектов». О производстве медицинских изделий на территории ОЭЗ «Дубна», развитии партнерских отношений говорил генеральный директор УК ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. Лейтмотив его выступления был общим для всех – объединяя потенциал и усилия, можно достичь гораздо большего, чем работая врозь. На встрече в Конгресс-центре гостям рассказали об инфраструктуре ОЭЗ «Дубна», льготах и преференциях, возможностях таможенного режима для резидентов особой экономической зоны, господдержке их проектов и взаимодействии компаний с городской Торгово-промышленной палатой. Особенно заинтересовала представителей международной делегации информация о деятельности Медико-технического кластера. Он был создан в Московской области в прошлом году по инициативе и при активном участии компании «Эйлитон» и сегодня объединяет 37 организаций, а основу кластера составляют резиденты ОЭЗ «Дубна», ведущие свою деятельность в сфере биомедицины. Генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев говорил о мерах поддержки инновационных компаний, резидентов ОЭЗ на региональном уровне. Он отметил, что в последнее время подмосковная территория в Дубне активно привлекает иностранных инвесторов. Сегодня здесь уже осуществляют свою деятельность компании с международным капиталом Бельгии, Германии, Кипра, Южной Кореи, Индии и Японии. Глава корпорации особо подчеркнул, что в Подмосковье и на территории ОЭЗ «Дубна» сопровождение инвесторов ведется на протяжении всего осуществления их проектов, и выразил надежду на конкретные совместные проекты в ближайшей перспективе. Уже сегодня готов обсуждать такую возможность президент шведской компании Boule Diagnostics AB – ведущего мирового производителя оборудования и расходных материалов для гематологии: – Первая причина, по которой мы рассматриваем этот проект, – высокий уровень доверия, которое испытываем к группе компаний ЮНИМЕД и резиденту особой экономической зоны «Эйлитон», – говорит Эрнст Вестмен. – Именно этот фактор лежит в основе нашего сотрудничества. Теперь, когда мы увидели все своими глазами и так много узнали о возможностях самой территории, появилось еще больше уверенности в том, что локализация здесь нашего производства – очень верное решение. Это может стать одним из первых проектов, которые мы рассматриваем в рамках глобального рынка. В завершение визита участники делегации побывали на производстве вакуумных пробирок – оно запущено «Эйлитон» в эксплуатацию в прошлом году. В ближайшие 2-3 месяца компания введет в строй еще две новые производственные линии, а к концу 2017 года объем выпускаемой резидентом продукции должен превысить миллиард рублей и будет уже на 40% удовлетворять потребности отечественного здравоохранения. Что касается потребностей Московской области в пробирках, то «Эйлитон» уже сегодня готов полностью их удовлетворить. Есть у компании и еще ряд проектов, в том числе с зарубежными партнерами, которым явно не хватит места в новом здании – до конца 2017 года резидент приступит к строительству второго корпуса. Светлана ЖУКОВА