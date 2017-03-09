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09.03.2017 10:28

Архивный отдел Дубны стал лучшим муниципальным архивом Московской области. 

1 марта  состоялось расширенное заседание Коллегии Главного архивного управления Московской области, где  были рассмотрены вопросы о работе архивных учреждений Московской области в 2016 году и задачах на 2017 год, подведены итоги конкурса на лучший муниципальный архив Московской области.

В заседании Коллегии приняли участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства, должностные лица администраций муниципальных районов и городских округов Московской области, курирующие вопросы архивного дела, и руководители муниципальных архивов Московской области.

Архивный отдел администрации г. Дубны стал победителем в номинации «Лучший муниципальный архив Московской области» по итогам конкурсов на лучший муниципальный архив Московской области 2012-2016 гг.

Поздравляем сотрудников Архивного отдела администрации г. Дубны, который возглавляет Ольга Николаевна Карягина,  с заслуженной победой!
 

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