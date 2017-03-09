Архивный отдел Дубны стал лучшим муниципальным архивом Московской области.

1 марта состоялось расширенное заседание Коллегии Главного архивного управления Московской области, где были рассмотрены вопросы о работе архивных учреждений Московской области в 2016 году и задачах на 2017 год, подведены итоги конкурса на лучший муниципальный архив Московской области.

В заседании Коллегии приняли участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства, должностные лица администраций муниципальных районов и городских округов Московской области, курирующие вопросы архивного дела, и руководители муниципальных архивов Московской области.

Архивный отдел администрации г. Дубны стал победителем в номинации «Лучший муниципальный архив Московской области» по итогам конкурсов на лучший муниципальный архив Московской области 2012-2016 гг.

Поздравляем сотрудников Архивного отдела администрации г. Дубны, который возглавляет Ольга Николаевна Карягина, с заслуженной победой!