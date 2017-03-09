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Экскурсии в обновленный музей Печать
09.03.2017 10:22

Начались первые экскурсии в обновленный Музей истории науки и техники ОИЯИ. Благодаря новому уникальному залу «Экспериментариум» он быстро завоевал популярность не только у школьников Дубны, но и других городов.  Поразила  экспозиция и старшеклассников  из Ярославля. 

Молодые физики демонстрируют действие силы тяжести, закон сохранения энергии, разрешают трогать молнию руками. Здесь есть и вечный двигатель, можно проводить поразительные, зрелищные опыты с жидким азотом. Десятиклассник  Иван Бутаков, воспитанник Регионального научно-образовательного центра Ярославля, очень заинтересовался волшебным эффектом левитации. Он поэкспериментировал  и определил, что это необычное явление демонстрируется с помощью системы магнитов, расположенных особым образом. «Сама идея интерактивности очень любопытна, поскольку она стимулирует мыслительные процессы, – говорит Иван, – гораздо интереснее не смотреть, а делать самому и подумать, почему так происходит».

Физика, которую можно делать своими руками, привлекает. В зале экспериментов все экспонаты доказывают, что это  интересно. Здесь наука физика раскрывается не как сложные формулы, а как увлекательный природный процесс. «Это интересно с точки зрения познания мира, процессов, которые им двигают, – говорит сотрудник Музея истории, науки и техники ОИЯИ Анастасия Злотникова, – поскольку мы не можем творить науку мирового уровня, пока не поймем элементарных процессов. Попадая в этот зал, дети эти вещи усваивают».

Сотрудники музея говорят, что он  живой,  поскольку экспозиция продолжает пополняться.  Второй зал посвящен истории Объединенного института ядерных исследований. Третий – новым проектам. Они вызывают особое любопытство у тех, кто решил связать свою жизнь с физикой.

Ради знакомства с передовыми технологиями современной науки экскурсанты проделали путь в 200  килоометров.  «Для наших ребят это   долгожданный визит,  –  поясняет преподаватель Регионального научно-образовательного центра Ярославля Анна Пестова. – Они приехали  в Дубну, чтобы познакомиться с работой ОИЯИ. Нигде в других городах мы не сможем увидеть такое. Это – уникальный опыт».

А затем   ярославские школьники отправились  в лаборатории Объединенного института ядерных исследований, где  увидели, как делают магниты для будущей НИКИ, и посетили  таинственную «тёмную комнату».

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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