С начала года Городская баня №1 перешла в ведение АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» от МАУ «Социальный сервис и бытовые услуги». О том, каковы планы по модернизации этого социально значимого объекта, которые обязательно должны привести к его возрождению, представителям городских СМИ рассказал генеральный директор АО «ПТО ГХ» Тимур Карягин. У бани очень давняя история – она была открыта еще в 1949 году и всегда была очень востребованной у жителей левобережья. Неудивительно, что, когда встал вопрос о возможном ее закрытии, неравнодушные дубненцы обратились в Общественную палату города с просьбой решить вопрос о ее сохранении, улучшении качества обслуживания и проведении необходимого ремонта, которого здесь не было долгие годы. Председатель Общественной палаты Елена Игнатенко рассказала, что к ним поступило около 600 заявлений от горожан: «Конечно, на сегодняшний день баня находится в таком плачевном состоянии, что ее впору закрывать. Пришло время принимать кардинальные меры. И я считаю правильным решение городской администрации о передаче этого объекта ПТО ГХ, руководитель которого – молодой, активный и неравнодушный к проблемам города. Не сомневаюсь, что вопрос будет решен на достойном уровне». Тимур Витальевич полон идей и далеко идущих планов, а решение проблем на предприятии не откладывают в долгий ящик. Определив объемы работ, здесь уже готовят документы о проведении закупок и конкурсных процедур. Основные ремонтные работы наметили на летний период, чтобы не прерывать работу бани. В первую очередь будут проведены работы на системе приточно-вытяжной вентиляции, приведены в порядок потолок, стены, проведена частичная замена и перенос оборудования, ремонт проточных водонагревателей, замена деревянного покрытия в парной и сауне, а затем займутся внутренней обстановкой помещений. Работы – хоть отбавляй. Но это не пугает нового руководителя. Тимур Витальевич заверил, что уже в ближайшее время начнутся работы, не требующие длительного времени, они будут проводиться поэтапно в выходные дни. Всего за 2 месяца работы бани в составе структуры ПТО ГХ уже можно подвести некоторые итоги. Несколько раз изменилось расписание в сторону расширения графика работы. С 1 марта баня принимает своих посетителей 4 раза в неделю – в четверг, пятницу, субботу и воскресенье: 3 дня мужских и 1 – женский. Заработал телефон, отключенный предыдущим арендатором, и теперь горожане могут уточнить график работы, заказать сауну, напрямую задать интересующие вопросы. Номер телефона остался прежним: 212-38-37. Все вывески городской бани выполнены в едином стиле предприятия. Вскоре в холле появятся информационные щиты, включающие важные рекомендации и советы. У всех сотрудников введена единая спецодежда и униформа с логотипом ПТО ГХ. Немаловажно, что при передаче бани в новое ведомство никто из сотрудников не был уволен, все они были переведены в штат предприятия. Ранее банно-прачечный комбинат уже входил в качестве структурного подразделения в состав ПТО ГХ, созданного в октябре 1987 года как государственное предприятие многоотраслевого профиля и объединившего в себе теплоэнергетические, жилищные и коммунальные городские хозяйства. В тяжелые 90-е городская баня вышла из состава предприятия, которое за свою 30-летнюю историю претерпело немало изменений и преобразований. Баня находится на перекрестке торговых путей – улиц Октябрьской и Свободы. Это очень посещаемое место. Уже летом здесь планируют открыть уличное кафе, где смогут отдыхать горожане и гости города, а также детскую игровую площадку, огороженную живой зеленой изгородью. Что касается внутреннего интерьера, новые хозяева городской бани хотят его не только обновить, но и сохранить исторический антураж советского времени, который сейчас во многом присутствует в помещениях бани. В качестве раритета в холле установлен фен 70-х годов прошлого столетия, который до сих пор работает! Хорошо сохранились высокие деревянные скамьи в раздевалке и гранитные – в помывочном отделении, которые намерены реставрировать. Немного поменяется не только интерьер, но и меню кафе, в которое войдут популярные русские блюда и напитки. Представитель Общественной палаты Сергей Герасимов – завсегдатай этой бани. Он напомнил, что в народных традициях посещать баню и для неформального общения – поговорить, обменяться новостями: «Недаром говорят – в бане все равны. Приходят сюда с разными настойками, маслами, вениками, травами, приносят травяные чаи в термосе. В последние годы повысилась и культура посещения, спиртные напитки почти не пьют, больше квас. По мнению многих горожан, в этой бане самый мягкий пар, раньше он подавался напрямую от Дубненского машиностроительного завода. К сожалению, в какое-то время городская баня потеряла былую популярность, горожане стали ездить в соседние города, где находили более качественный сервис». Тимур Карягин заверил: «Бремя перестройки и ремонта мы не можем перекладывать на плечи посетителей бани, поэтому стоимость услуг останется прежней. Мы постараемся предоставлять услуги, соответствующие государственным стандартам, по которым долгие годы в нашей стране определялось настоящее качество. И сделаем все возможное, чтобы люди с удовольствием шли сюда, а уходили – с хорошим настроением!» Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА .