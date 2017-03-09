Акция под таким названием состоялась на днях в школе №1, учителя которой вместе с учениками организовали отправку посылок в Сирию для российских женщин-военнослужащих. Борт, доставлявший столь приятный и важный груз, собранный детскими руками, приземлился на российскую военную авиабазу Хмеймим вечером 7 марта, в аккурат к празднику… Директор школы Александр Иванович Руденко рассказал ребятам о зародившейся в учебном заведении традиции поздравлять бойцов с праздниками – отправлять им письма и посылки. «В далекие годы Великой Отечественной войны школа старалась помочь фронту, – отметил он, – и у нас даже осталась книга педагогических советов, в которой сказано, когда отправляли посылки, собранные учениками. В одном из таких документов говорится, что послали ребята сушеные грибы, сушеные ягоды, две головки чеснока, кисеты для табака и совсем экзотические для фронтовой жизни – два апельсина и один лимон. Откуда они взялись в нашем Иваньково, трудно сказать, тем не менее, люди отправляли все лучшее, что есть, на фронт, чтобы поддержать наших бойцов…» Несколько лет назад в школе возродили эту традицию и стали собирать посылки для ребят, выпускников школы, которые служат в армии. Помощь в проведении нынешней акции оказал Общероссийский народный фронт и областное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, а также АО «ПТО ГХ», которое взяло на себя доставку посылок на подмосковный аэродром. Сегодня ситуация несколько иная, нежели в годы Великой Отечественной войны, так что в посылках не продукты питания, не канцелярские принадлежности, а сладкие подарки и пожелания ребят, написанные на изготовленных своими руками открытках. Трогательные пожелания в канун 8 Марта от дубненских школьников получили более сорока российских женщин, работающих на выдаче гуманитарных грузов, в госпиталях, в центрах примирения. Для них, уверены, каждая весточка с родной земли очень важна. Как и важно воспитание ребят в духе патриотизма и уважения к людям, отстаивающим мир на земле. Наталья ЯКУШЕВА