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Герой - за Родину горой! Печать
02.03.2017 10:31

В традициях русского народа чтить и помнить подвиги своих воинов, отдавая дань павшим  и чествуя живых. Именно с этой целью и прошли мероприятия,  посвящённые Дню защитника Отечества, в государственном университете «Дубна».

На Уроках мужества студенты университета смогли задать свои  вопросы Героям России А.С. Коробенкову, О.П. Хмелеву и кавалеру государственных наград Р.С. Лобазникову. 

Анатолий Сергеевич Коробенков удостоен звания Героя РФ за то, что в 2006 году в Чечне сумел организовать выполнение боевой задачи по деблокированию нашей десантно-штурмовой группы, при  этом не понеся ни единой потери в своем отряде и уничтожив более 200 боевиков.

За мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в Республике Таджикистан, лейтенанту Олегу Петровичу Хмелеву  присвоено звание Героя РФ. В ночь с 18 на 19 августа 1994 года таджикские и афганские моджахеды предприняли попытку прорыва в районе пограничной заставы в Таджикистане. Сражаясь в окружении, группа пограничников израсходовала весь боезапас. В этой обстановке лейтенант Хмелев  принял решение вызвать огонь на себя и запросил руководство отряда открыть огонь по посту из САУ, минометов, БМП-2.  В дальнейшем Олег Петрович участвовал в миротворческой операции в Косово и в контртеррористической  операции в Чеченской Республике.

О подполковнике запаса  Романе Станиславовиче Лобазникове  красноречиво говорят его награды: только медалей «За отвагу» две (!), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени. 14 командировок в горячие точки – в общей сложности это более 4 лет,  и ранение. Результат его службы – оставшаяся единой наша страна Россия.

Студенты задали массу вопросов гостям, которые в свою очередь отвечали честно,  без лакирования тех ситуаций, которые случались с ними на войне. Ведь война – это пот, кровь, смерть, и пройти сквозь это смог не каждый, но те, кто это прошёл,  герои нашей страны  независимо от наличия наград.

Традиционное чествование сотрудников университета «Дубна», имеющих звание ветерана военной службы, прошло в атриуме, где о службе каждого было сказано  немало интересного. Проректор по учебной и воспитательной работе О.А. Крейдер, поздравляя сотрудников и гостей, подчеркнула, что военная служба – это не только долг каждого мужчины, но и большая социальная школа, когда к юноше быстро приходит понимание ответственности не только за себя, но и за  окружающих.

Удивление, радость, восторг, улыбки и бурные аплодисменты вызвал «Десантный отряд» (16 человек!) хора мальчиков в возрасте 4-х лет (!)  Дубненской хоровой школы мальчиков (художественный  руководитель – Галина Викторовна Приходько,  концертмейстер – Ирина Алексеевна Жмыхова, хореограф - Ольга Юрьевна Барикова). Малыши в гусарских костюмах с саблями в руках демонстрировали готовность прийти на смену нынешнему поколению защитников Отечества! В их исполнении прозвучали песни, они показали танец. И пусть пока они еще маленькие, но уже сегодня  знают: если мужчина  – значит,  воин, значит,  защитник!

Юрий МОТАЛОВ

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

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