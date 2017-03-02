В традициях русского народа чтить и помнить подвиги своих воинов, отдавая дань павшим и чествуя живых. Именно с этой целью и прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, в государственном университете «Дубна». На Уроках мужества студенты университета смогли задать свои вопросы Героям России А.С. Коробенкову, О.П. Хмелеву и кавалеру государственных наград Р.С. Лобазникову. Анатолий Сергеевич Коробенков удостоен звания Героя РФ за то, что в 2006 году в Чечне сумел организовать выполнение боевой задачи по деблокированию нашей десантно-штурмовой группы, при этом не понеся ни единой потери в своем отряде и уничтожив более 200 боевиков. За мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в Республике Таджикистан, лейтенанту Олегу Петровичу Хмелеву присвоено звание Героя РФ. В ночь с 18 на 19 августа 1994 года таджикские и афганские моджахеды предприняли попытку прорыва в районе пограничной заставы в Таджикистане. Сражаясь в окружении, группа пограничников израсходовала весь боезапас. В этой обстановке лейтенант Хмелев принял решение вызвать огонь на себя и запросил руководство отряда открыть огонь по посту из САУ, минометов, БМП-2. В дальнейшем Олег Петрович участвовал в миротворческой операции в Косово и в контртеррористической операции в Чеченской Республике. О подполковнике запаса Романе Станиславовиче Лобазникове красноречиво говорят его награды: только медалей «За отвагу» две (!), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени. 14 командировок в горячие точки – в общей сложности это более 4 лет, и ранение. Результат его службы – оставшаяся единой наша страна Россия. Студенты задали массу вопросов гостям, которые в свою очередь отвечали честно, без лакирования тех ситуаций, которые случались с ними на войне. Ведь война – это пот, кровь, смерть, и пройти сквозь это смог не каждый, но те, кто это прошёл, герои нашей страны независимо от наличия наград. Традиционное чествование сотрудников университета «Дубна», имеющих звание ветерана военной службы, прошло в атриуме, где о службе каждого было сказано немало интересного. Проректор по учебной и воспитательной работе О.А. Крейдер, поздравляя сотрудников и гостей, подчеркнула, что военная служба – это не только долг каждого мужчины, но и большая социальная школа, когда к юноше быстро приходит понимание ответственности не только за себя, но и за окружающих. Удивление, радость, восторг, улыбки и бурные аплодисменты вызвал «Десантный отряд» (16 человек!) хора мальчиков в возрасте 4-х лет (!) Дубненской хоровой школы мальчиков (художественный руководитель – Галина Викторовна Приходько, концертмейстер – Ирина Алексеевна Жмыхова, хореограф - Ольга Юрьевна Барикова). Малыши в гусарских костюмах с саблями в руках демонстрировали готовность прийти на смену нынешнему поколению защитников Отечества! В их исполнении прозвучали песни, они показали танец. И пусть пока они еще маленькие, но уже сегодня знают: если мужчина – значит, воин, значит, защитник! Юрий МОТАЛОВ Фото Юрия ТАРАКАНОВА