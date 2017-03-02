В праздничные февральские дни завершила свою работу 121-я сессия Ученого совета ОИЯИ. Как отметил директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, эта сессия особенная: она первая в первом году нового семилетнего плана развития ОИЯИ. В будущее – с оптимизмом – Поэтому очень большое значение имеет старт, новый подход, внимательный взгляд на всю программу развития Института, – считает Виктор Анатольевич, – ведь семь лет большой срок, и необходимо смотреть в перспективе, какие внести коррективы, чтобы двигаться с нужным темпом, соотносясь с мировым развитием науки. Конечно же, все наши программы являются частью международных программ, иначе бы они не имели такой ценности. Поэтому очень важны и советы, и реакция коллег, которые соотносят развитие ОИЯИ с международным развитием. Я вижу, что мы начинаем год очень неплохо. Прежде всего соглашение между Россией и Объединенным институтом российской стороной выполняется, поэтому первый транш на реализацию проекта НИКА мы уже получили. Сейчас становится важным не общий объем финансовой поддержки, а эффективность наших действий. Это очень важный сигнал для всех лабораторий Института. Имея достаточно сильную поддержку, нужно очень внимательно отнестись к размещению ресурсов для решения наиболее важной задачи, – прокомментировал В.А. Матвеев. Кроме того, директор ОИЯИ отметил мировое признание авторства открытия новых сверхтяжелых элементов за нашим институтом совместно с американскими коллегами. – Это очень приятно. И мы ожидаем, что, когда 2 марта в Доме ученых в Москве пройдет инаугурация, куда приедут многие коллеги из-за рубежа, представители нашего государства, это даст дополнительный моральный толчок Объединенному институту. Поэтому хочу всех поздравить с тем, что мы, по-моему, имеем все основания смотреть с оптимизмом в будущее, потому что наш Институт развивается в нужном темпе и может внести большой вклад в науку, – заключил Виктор Анатольевич Матвеев. Кадровые новости Зафиксировала февральская сессия Ученого совета несколько важных кадровых событий. Заместителем директора Объединенного института ядерных исследований стал академик Борис Шарков, который до конца 2016 года был научным директором крупного международного проекта FAIR «Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов» в Дармштадте. Причем Борис Шарков возглавил рабочую группу разработчиков стратегии долгосрочного развития ОИЯИ – до 2030 года. Кстати, группа была создана в соответствии с рекомендациями сессии Ученого совета ОИЯИ, которая состоялась в феврале прошлого года. Как сказал в своем докладе директор Института академик Виктор Матвеев, будет создан и постоянно действующий международный комитет для разработки долгосрочной стратегии развития ОИЯИ, к участию в котором приглашены все члены Ученого совета. Вполне возможно, что через месяц новый заместитель займет должность вице-директора ОИЯИ, придя на смену ставшему недавно замминистра российского образования академику Григорию Трубникову. Должность утверждается Комитетом полномочных представителей ОИЯИ, который соберется в конце марта. Академик Борис Шарков в своем докладе на сессии Ученого совета акцентировал внимание на том, что за это время было сделано в Дармштадте, уделив особое внимание замечательному сотрудничеству, которое установилось в последние годы с ОИЯИ и отдельно с проектом НИКА. – Семь лет я возглавлял как научный директор проект FAIR, с 31 декабря прошлого года мой контракт и пребывание в Дармштадте завершилось. Поскольку два проекта, НИКА и FAIR, комплементарны, имеется в виду и по технологиям ускорителей, и по науке, и по созданию детектора, и что очень важно – по развитию ИТ-технологий и по образованию. Вместе чувствуется синергический такой эффект двух крупнейших европейских проектов, которые получают добавочные приоритеты за счет сотрудничества. Причем, интерес к сотрудничеству со стороны наших партнеров из Дармштадта возрастает с каждым днем, я получаю очень много писем оттуда с предложениями новых проектов для дальнейшего углубления сотрудничества. Поэтому для меня отчет перед членами Ученого совета ОИЯИ очень важен, чтобы сообщить о прогрессе нашего сотрудничества с Дармштадтом, – прокомментировал академик Б.Ю. Шарков. Грядут выборы руководителей лабораторий В повестке дня февральской сессии Ученого совета значился вопрос об очередных выборах директора Лаборатории теоретической физики, одной из ключевых лабораторий Института. На идеи теоретиков из ЛТФ опираются исследования практически всех крупнейших научных центров мира, включая ЦЕРН и национальные лаборатории США. Среди имен руководителей этой легендарной лаборатории академик Николай Боголюбов, членкор АН СССР Дмитрий Блохинцев, академик Владимир Кадышевский, профессор Станислав Дубничка, академик Дмитрий Ширков, профессор Александр Филиппов, академик Алексей Сисакян. В настоящее время в течение десяти лет пост директора ЛТФ ОИЯИ по решению Ученого совета ОИЯИ занимает профессор Виктор Воронов. Членам Ученого совета для тайного голосования были представлены две кандидатуры на выборный пост: заместитель директора ЛТФ словацкий физик профессор Михал Гнатич и начальник отдела ЛТФ член-корреспондент РАН Дмитрий Казаков. Однако ни один из них не набрал требуемого количества голосов. В итоге новые выборы на пост директора Лаборатории теоретической физики назначены на будущую сессию Ученого совета ОИЯИ, которая состоится осенью этого года. Кроме того, назначены очередные выборы на посты директоров Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории информационных технологий, пройдут они на 123-й сессии Ученого совета ОИЯИ в феврале 2018 года. В заключение 121-й сессии прозвучали доклады молодых ученых, рекомендованные программно-консультативными комитетами, состоялось вручение премии имени Джелепова профессору Юлиану Будагову, озвучено решение жюри о присуждении премии имени Б. Понтекорво, а также о присуждении ежегодных премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы. Татьяна Крюкова