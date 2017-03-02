Губернатор Московской области Андрей Воробьев 20 февраля в Доме правительства провел деловую встречу с инвесторами и представителями крупного бизнеса «Подмосковная Масленица». Основной темой обсуждения стало развитие инвестиционного климата региона.

Самые актуальные вопросы развития бизнеса и Московской области обсуждались на открытой встрече губернатора Андрея Воробьева с представителями бизнес сообщества региона. Так региональные власти решили отметить начало Масленичной недели. К разговору были приглашены представители общественных организаций, в том числе ТПП РФ, РСПП, «Деловой России» и «Опоры России», потенциальные и крупнейшие действующие инвесторы Московской области, резиденты ОЭЗ, руководители индустриальных и технопарков, иностранных торгово-промышленных палат и представительств, федеральные и региональные СМИ. В числе приглашенных на встречу с главой региона были генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, руководители компаний-резидентов «ПРОМТЕХ-Дубна», «Связь инжиниринг КБ», «Эйлитон», «Паскаль Медикал» и «ФРЕРУС».

Открывая встречу, губернатор отметил особую роль инвесторов и предпринимателей в обеспечении устойчивости экономического развития региона.

– Мы в Подмосковье провозгласили идеологию лидерства, – цитирует пресс-служба правительства вступительные слова Андрея Воробьева. – Это попытка обеспечить максимальные перемены в том, что беспокоит каждого человека: здравоохранение, образование, дорожно-транспортная инфраструктура. Совершенно очевидно, что это невозможно без прочного экономического фундамента, без участия инвесторов. Я с большим удовлетворением могу сказать, что за 2015–2016 годы у нас очень неплохие показатели по доходам бюджета, по индексам промышленного роста, экономического развития. Но всегда хочется большего, чтобы больше создавалось рабочих мест, больше денег инвестировалось в малые и большие города Московской области. Для этого мы ведем планомерную системную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата.

Успешное развитие промышленности в нынешних российских реалиях невозможно без проработанной системы мер поддержки со стороны как федеральных, так и региональных органов власти. Поэтому ключевыми темами встречи с губернатором стали меры региональной поддержки промышленных предприятий, территорий опережающего развития, в том числе субсидии на компенсацию затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры и модернизацию промышленного оборудования. Также речь шла о создании региональных фондов поддержки промышленности и поддержки экспорта, о развитии индустриальных и технопарков, ОЭЗ, промышленных кластеров, о привлечении новых инвесторов.

– На встрече с главой региона поднимались самые актуальные вопросы, которые волнуют сегодня бизнес сообщество Подмосковья, – прокомментировал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Московская область является ключевым регионом развития Российской Федерации, и то, что наш проект осуществляется именно здесь, накладывает дополнительную ответственность и на нашу Управляющую компанию, и на резидентов. Для особой экономической зоны в Дубне встреча с Андреем Воробьевым – это в первую очередь возможность обсудить наши проекты, заручиться поддержкой, которую областные власти всегда оказывали перспективным направлениям развития промышленности, инновационных технологий, и инвесторам, возможность утвердиться в наших дальнейших планах.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения наград Московской области за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Светлана ЖУКОВА