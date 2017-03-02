1 марта на улице Октябрьской, д. 7 состоялось первое богослужение во временном помещении, выделенном администрацией города на период строительства нового храма на левобережье. Идею возведения храма еще в 2009 году предложила инициативная группа прихожан. После обсуждения нескольких вариантов места его строительства, земля под будущий храм была отведена на улице Октябрьской рядом со стадионом «Волна». Строительство начнется после расселения жителей двух бараков, запланированных под снос. А временное помещение для богослужений было решено выделить на втором этаже расположенной напротив городской бани. Его обустройство и косметический ремонт были проведены исключительно на средства, собранные горожанами. Председатель Общественной палаты г. Дубны Елена Игнатенко рассказала, как активно дубненская православная общественность занялась обустройством помещений, планировка которых оказалась настолько соответствующей цели использования, что переделывать ничего не пришлось. Помимо пожертвований, горожане предлагали посильную помощь: «Я – сварщик, я – плиточник. Чем можем помочь?» «Востребованность в новом храме на левобережье возникла давно. – отметила Елена Александровна. – С каждым годом становится все больше прихожан в дубненских храмах – приходят семьями, детей воспитывают в православной вере, возрождая исконно русские православные традиции. Храм Смоленской иконы Божией Матери уже с трудом вмещает желающих присутствовать на службах. А в этом микрорайоне много новостроек, жители которых смогут посещать храм. Я уверена, что все вместе мы его обязательно построим – можно добиться всего, что идет от искреннего желания людей!» Ремонт, начавшийся в сентябре, подошел к концу. Накануне Великопостного богослужения прихожане наводят порядок, готовясь к долгожданному событию. На сегодняшний день проект храма находится в стадии разработки – также на средства от пожертвований. Посещать его смогут одновременно до 500 человек, он будет кирпичным, двухуровневым, с двумя приделами. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Владислав Бобиков объяснил, что временное помещение, выделенное для богослужений, в полной мере нельзя назвать храмом. Оно будет приписным, филиалом храма Рождества Иоанна Предтечи. Уже за время возведения храма сложится его приход, молитвы будут сопровождать его строительство. Название будущего храма находится в стадии обсуждения. Предположительно, главный придел будет посвящен Новомученикам и Исповедникам Российским, этот замысел объясняется тяжелыми историческими событиями, связанными с нашим городом. Один из приделов назовут именем Святого благоверного князя Александра Невского, а второй – именем Святой равноапостольной княгини Ольги. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА