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Встреча с губернатором Печать
27.02.2017 08:38

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главами Дубны и Сергиева Посада. На встречах обсудили исполнение поручений губернатора, а также вопросы модернизации дорожно-транспортной сферы и ЖКХ в муниципальных образованиях и дальнейшее развитие территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках встреч обсуждались итоги проделанной органами местного самоуправления работы по исполнению поручений губернатора, а также перспективы социально-экономического развития муниципальных образований, поясняется в материале.

«Я знаю, что в Дубне происходят серьезные мероприятия в рамках нашей региональной программы, в частности, строительство моста, дальнейшее развитие особой экономической зоны, идет подготовка к дорожному ремонту. Расскажите, как вы видите эту работу и как она должна проходить», – поинтересовался Андрей Воробьев, обращаясь к главе Дубны Вячеславу Мухину.

Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры

Глава Дубны сообщил, что на территории наукограда  реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется строительству моста через реку Волгу, который должен связать две части города.

«Мост строится  очень активно, я лично контролирую процесс, чтобы проблем у подрядчика по организации строительства не возникало. Транспортное сообщение с одного берега на другой  всегда проходило по гидросооружению, построенному  в 1937 году. За  многие десятки лет оно пришло в неудовлетворительное состояние, передвижение с одного берега на другой стало очень проблематичным. Пришлось ограничить движение: большегрузам проезд через плотину запрещен», – рассказал Вячеслав Мухин.

Общая протяженность будущего моста составит почти 2 километра и будет включать четыре полосы. Расчетная скорость движения – 80 километров в час, перспективная пропускная способность – 24,1 тысячи автомобилей в сутки. Проектом предусмотрено устройство двух дополнительных проездов, кольцевого пересечения, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок.

«Проектную документацию мы разработали  своими силами, и сегодня этот проект воплощается в жизнь. С декабря 2016 года начались работы, компания пришла очень мощная, и мы стараемся ей  помогать, чтобы не было сложностей ни с размещением, ни с техническими условиями», – подчеркнул  глава Дубны.

Губернатор акцентировал внимание на вопросах, касающихся выполнения комплекса работ по ремонту и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.

«Прошу вас вместе с Главным управлением дорожного хозяйства (ГУДХ)  решить, какие проспекты, улицы нужно отремонтировать в первую очередь. Ям к концу дорожного сезона – к концу августа – в Дубне быть не должно. Такую  амбициозную  программу мы должны реализовать», – добавил Андрей Воробьев.

Вячеслав Мухин отметил, что в настоящее время администрация Дубны совместно с ГУДХ  Московской области завершила разработку планов по ремонту дорог.

«Проблема качества дорог в Дубне – одна из самых актуальных. Из-за гидросооружений у нас 12 метров перепад между водохранилищем и городом, и всегда идет подпор воды. Поэтому ускоренно происходит вымывание асфальта, образование ям. Мы делаем ямочный ремонт, но, к сожалению, сегодня бюджет города не в состоянии выполнить  капитальный ремонт настолько, чтобы дороги были в хорошем состоянии. Думаю, в апреле мы выйдем на торги, получим подрядчиков, чтобы к сентябрю  сделать ремонт, и можно было комфортно ездить по нашим дорогам», – уточнил глава Дубны.

Развитие ОЭЗ «Дубна»

Вячеслав Мухин также доложил о ходе реализации планов по дальнейшему развитию особой экономической зоны, расположенной на территории Дубны, и обеспечению многодетных семей земельными участками.

«Ваше решение сделать преференции резидентам – сократить налоги на прибыль  – дало новый виток развития:  количество резидентов увеличивается, строятся новые предприятия.

Огромное спасибо вам от жителей за выделение земельных участков на территории Дубны из собственности Московской области. У нас на учете более  400 многодетных семей, 72 участка предоставили, а больше у города земель не было. Благодаря вашему решению передано 70 гектаров. Сейчас дорабатываем документацию и летом планируем передать многодетным семьям,» – сообщил глава города.

По завершении встречи Вячеслав Мухин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о реализации приоритетного проекта по созданию инновационной образовательной площадки на базе университета «Дубна».

«По инициативе университета была сделана инновационная площадка в Дубне, к ней присоединились все университеты, которые находятся на территории Московской области – еще четыре университета. Цель – сделать базу для того, чтобы университеты были не только обучающими, но и исследовательскими. Губернаторский университет «Дубна» – один из участников этого кластера, которому мы сейчас активно помогаем развиваться», – сказал Вячеслав Мухин.

По материала пресс-службы Правительства Московской области
 

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