Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главами Дубны и Сергиева Посада. На встречах обсудили исполнение поручений губернатора, а также вопросы модернизации дорожно-транспортной сферы и ЖКХ в муниципальных образованиях и дальнейшее развитие территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В рамках встреч обсуждались итоги проделанной органами местного самоуправления работы по исполнению поручений губернатора, а также перспективы социально-экономического развития муниципальных образований, поясняется в материале. «Я знаю, что в Дубне происходят серьезные мероприятия в рамках нашей региональной программы, в частности, строительство моста, дальнейшее развитие особой экономической зоны, идет подготовка к дорожному ремонту. Расскажите, как вы видите эту работу и как она должна проходить», – поинтересовался Андрей Воробьев, обращаясь к главе Дубны Вячеславу Мухину. Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры Глава Дубны сообщил, что на территории наукограда реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется строительству моста через реку Волгу, который должен связать две части города. «Мост строится очень активно, я лично контролирую процесс, чтобы проблем у подрядчика по организации строительства не возникало. Транспортное сообщение с одного берега на другой всегда проходило по гидросооружению, построенному в 1937 году. За многие десятки лет оно пришло в неудовлетворительное состояние, передвижение с одного берега на другой стало очень проблематичным. Пришлось ограничить движение: большегрузам проезд через плотину запрещен», – рассказал Вячеслав Мухин. Общая протяженность будущего моста составит почти 2 километра и будет включать четыре полосы. Расчетная скорость движения – 80 километров в час, перспективная пропускная способность – 24,1 тысячи автомобилей в сутки. Проектом предусмотрено устройство двух дополнительных проездов, кольцевого пересечения, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок. «Проектную документацию мы разработали своими силами, и сегодня этот проект воплощается в жизнь. С декабря 2016 года начались работы, компания пришла очень мощная, и мы стараемся ей помогать, чтобы не было сложностей ни с размещением, ни с техническими условиями», – подчеркнул глава Дубны. Губернатор акцентировал внимание на вопросах, касающихся выполнения комплекса работ по ремонту и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети. «Прошу вас вместе с Главным управлением дорожного хозяйства (ГУДХ) решить, какие проспекты, улицы нужно отремонтировать в первую очередь. Ям к концу дорожного сезона – к концу августа – в Дубне быть не должно. Такую амбициозную программу мы должны реализовать», – добавил Андрей Воробьев. Вячеслав Мухин отметил, что в настоящее время администрация Дубны совместно с ГУДХ Московской области завершила разработку планов по ремонту дорог. «Проблема качества дорог в Дубне – одна из самых актуальных. Из-за гидросооружений у нас 12 метров перепад между водохранилищем и городом, и всегда идет подпор воды. Поэтому ускоренно происходит вымывание асфальта, образование ям. Мы делаем ямочный ремонт, но, к сожалению, сегодня бюджет города не в состоянии выполнить капитальный ремонт настолько, чтобы дороги были в хорошем состоянии. Думаю, в апреле мы выйдем на торги, получим подрядчиков, чтобы к сентябрю сделать ремонт, и можно было комфортно ездить по нашим дорогам», – уточнил глава Дубны. Развитие ОЭЗ «Дубна» Вячеслав Мухин также доложил о ходе реализации планов по дальнейшему развитию особой экономической зоны, расположенной на территории Дубны, и обеспечению многодетных семей земельными участками. «Ваше решение сделать преференции резидентам – сократить налоги на прибыль – дало новый виток развития: количество резидентов увеличивается, строятся новые предприятия. Огромное спасибо вам от жителей за выделение земельных участков на территории Дубны из собственности Московской области. У нас на учете более 400 многодетных семей, 72 участка предоставили, а больше у города земель не было. Благодаря вашему решению передано 70 гектаров. Сейчас дорабатываем документацию и летом планируем передать многодетным семьям,» – сообщил глава города. По завершении встречи Вячеслав Мухин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о реализации приоритетного проекта по созданию инновационной образовательной площадки на базе университета «Дубна». «По инициативе университета была сделана инновационная площадка в Дубне, к ней присоединились все университеты, которые находятся на территории Московской области – еще четыре университета. Цель – сделать базу для того, чтобы университеты были не только обучающими, но и исследовательскими. Губернаторский университет «Дубна» – один из участников этого кластера, которому мы сейчас активно помогаем развиваться», – сказал Вячеслав Мухин. По материала пресс-службы Правительства Московской области