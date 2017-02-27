В Производственно-техническом объединении городского хозяйства приступили к реализации плана мероприятий по укреплению системы безопасности. За счет собственных средств предприятия на минувшей неделе контрольно-пропускной пункт водопроводного хозяйства производственного комплекса «Водоканал» был оснащен системой видеонаблюдения. Водопроводное хозяйство ПТО ГХ занимается производством воды питьевого качества и транспортировкой ее потребителям как левобережной, так и правобережной частей г. Дубны. Это сооружение представляет собой важный объект обеспечения жизнедеятельности населения, предприятий и организаций города, поэтому требует усиленных мер безопасности. Если театр начинается с вешалки, то любое предприятие – с контрольно-пропускного пункта. По организации его работы во многом судят о деятельности всего предприятия. Недавно проведенный косметический ремонт КПП водопроводного хозяйства превратил его в уютное помещение, удобное как для сотрудников охраны и рабочих ПТО ГХ, так и для посетителей. А на днях здесь установили аналоговые видеокамеры на вход, въезд и выезд с объекта, тем самым обеспечив возможность наружного и внутреннего видеонаблюдения. Запись на видеорегистратор проводится автоматически. В ночное время обеспечено хорошее освещение территории КПП. Ресурсов оборудования достаточно для четкого распознавания и фиксации объектов. Углы обзора, настроенные на видеокамерах, также позволяют четко распознавать объекты и видеть их перемещение. Система видеонаблюдения позволяет отчетливо видеть лица людей, считывать номерные знаки автомобильного транспорта, приближающегося к контрольно-пропускному пункту. Мониторинг осуществляют сотрудники охраны, которые имеют возможность переключать камеры, увеличивать масштаб изображения, но доступа к файлам видеозаписи и системе управления они не имеют. На КПП также установлена досмотровая вышка для проверки автотранспорта. С сотрудниками охраны проведен инструктаж, все они прошли обучение по работе с системой видеонаблюдения. На территорию предприятия будет обеспечен проход сотрудников, работающих на объекте, согласно утвержденному списку и строго в рабочее время. Установка видеокамер продолжится. В первую очередь по периметру территории водопроводного хозяйства, что позволит в круглосуточном режиме контролировать объект. Генеральный директор АО «ПТО ГХ» Тимур Карягин отметил: «Все сделано за собственные средства акционерного общества. Несмотря на то, что это не производственные расходы, мы понимаем, насколько важно обеспечить дополнительную охрану объекта, от которого зависит жизнеобеспечение города. С другой стороны, людям нужно обеспечить хорошие условия для работы. Поэтому даже в это непростое время мы делаем ремонт, вкладываем деньги и в реконструкцию, и в реализацию инвестиционной программы. И дальше будем работать в том же ключе – оперативно и планомерно». Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА