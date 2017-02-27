15-16 февраля на базе аграрно-технологического техникума «Дубна» прошла Московская областная олимпиада среди студентов профессиональных учреждений по специальности «Механизация сельского хозяйства». Уверенную победу в ней одержал дубненский студент Семен Стулов.

Олимпиада второй год подряд проходила в Дубне. В борьбе за победу состязались 17 сильнейших студентов Подмосковья – призеров олимпиад профессиональных образовательных учреждений.

Евгений Эрнстович Мантай, главный эксперт соревнований, мастер производственного обучения аграрно-технологического техникума «Дубна», рассказал, что в этом году конкурсные задания разработаны в соответствии с требованиями международных соревнований WorldSkills, они значительно сложнее тех, которые были на предыдущих олимпиадах. Тем не менее, ребята показали высокий уровень знаний и хорошую подготовку.

Участникам олимпиады были предложены теоретические, практические и профессиональные конкурсные задания. В теоретическую часть впервые вошло задание, требующее знаний иностранного (английского) языка. Максимальный результат – 7 баллов из 10 возможных – у победителя олимпиады Семена Стулова.

Теоретическое задание также включало в себя тест из 40 вопросов на тему «Безопасная эксплуатация самоходных машин категории «С» и «D». Максимальные 10 баллов за задание удалось набрать только дубненским студентам Семену Стулову и Андрею Желтухину.

В течение часа, отведенного на выполнение всех теоретических заданий, также требовалось провести расчет состава пахотного машинно-тракторного агрегата. Высшие 20 баллов за выполненное задание вновь получили оба дубненских участника и Алексей Магазинский из Яхромского колледжа.

Практическая часть задания включала в себя: подготовку плуга, комплектование и подготовку пахотного агрегата и фигурное вождение на тракторе «МТЗ-82.1».

Пожалуй, лучше всего большинству участников олимпиады далось именно фигурное вождение: 11 студентов из 80 максимально возможных баллов набрали больше 70. А самый высокий результат показал Иван Чекмасов из Луховицкого аграрно-промышленного техникума – у него 79 баллов! Наивысший результат за подготовку плуга – 39,5 баллов из 40 – у дубненца Семена Стулова, а в комплектовании и подготовке пахотного агрегата не было равных Алексею Магазинскому – у него 37,8 балла из 40 возможных.

Подведение общих итогов олимпиады выявило победителя – Семена Стулова (АТТ «Дубна»), его результат – 185,6 балла! На втором месте с результатом 156,8 балла – Алексей Магазинский (Яхромский аграрный колледж), на третьем – Андрей Желтухин (АТТ «Дубна»), набравший 154,3 балла. Дипломы призерам олимпиады и сертификаты участникам вручил Олег Николаевич Иванов, директор аграрно-технологического техникума «Дубна».

Заместитель директора по учебно-производственной работе Михаил Иванович Соломатин рассказал, что многие из участников олимпиады скоро вновь приедут в Дубну на отборочные соревнования Международного чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia/ Московская область-2017» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», которые также пройдут на базе аграрно-технологического техникума «Дубна» с 27 февраля по 3 марта. А победитель состоявшейся олимпиады Семен Стулов уже весной этого года представит Московскую область на Всероссийской олимпиаде студентов средних профессиональных образовательных учреждений в г. Кирсанове Тамбовской области.

Евгения ШТАЙН