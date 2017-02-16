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В Подмосковье, на базе арт-усадьбы Веретьево, в минувшие выходные состоялся 21й лыжный марафон «Николов Перевоз». Уже второй раз за всю историю этих состязаний он прошел на территории Талдомского района. Спортсмены из 15 субъектов Российской Федерации, 56 городов нашей страны и четырех стран – Финляндии, Чехии, Франции, Польши – приняли участие в лыжном марафоне.
Этот марафон входит в пятерку ведущих лыжных марафонов страны по масштабу и уровню организации, по числу участников и высокой имиджевой составляющей события. Свыше 500 спортсменов приняли участие в 50-километровой марафонской дистанции и более тысячи человек стали участниками масс-старта на меньших дистанциях – 25, 10, 3 и 1 км. В рамках марафона состоялись детские старты, VIPзабеги, лыжные эстафеты, в лыжных гонках также приняла участие практически вся паралимпийская сборная России.
Лыжный марафон «Николов Перевоз» ведёт свою историю с 1995 года и назван в честь одноименной древней стоянки, располагавшейся в каменном веке на пересечении дорог и реки Дубны.
«Трасса лыжного марафона «Николов Перевоз» пролегает по ледовому руслу реки Дубны, что делает соревнование общим лыжным праздником всего северного Подмосковья», – отметил депутат Московской областной думы Александр Орлов, который также принимал участие в марафоне. Депутат пожелал всем участникам мощного заряда бодрости, энергии и здоровья.
Глава Талдомского района Владислав Юдин дал старт главной 50-километровой гонке, пожелав всем успешных стартов и высоких достижений.
Почётными гостями мероприятия стали именитые олимпийские чемпионы-лыжники – четырёхкратная чемпионка универсиады, участница двух олимпиад и чемпионата мира, трёхкратный призёр этапов Кубка мира в эстафетах и командном спринте Ольга Рочева; мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр (2010 год), чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России Михаил Деветьяров-младший, а также Михаил Деветьяров-старший – олимпийский чемпион 1988 года, экс-старший тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам.
Депутат Московской областной думы Александр Орлов дал старт захватывающему VIP-забегу. В рамках марафона состоялись детские старты – на лыжню вышли более 50 малышей в возрасте от четырех до шести лет, почти в полном составе в соревнованиях приняла участие паралимпийская лыжная сборная.
Анастасия Григоренко