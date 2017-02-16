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"Николов Перевоз": от мала до велика Печать
16.02.2017 10:37

В Подмосковье, на базе арт­-усадьбы Веретьево, в минувшие выходные состоялся 21­й лыжный марафон «Николов Перевоз». Уже второй  раз за всю  историю этих состязаний он прошел на территории Талдомского района. Спортсмены из 15 субъектов Российской Федерации, 56 городов нашей страны и четырех стран – Финляндии, Чехии, Франции, Польши – приняли участие в лыжном марафоне.

Этот марафон входит в пятерку ведущих лыжных марафонов страны по масштабу и уровню организации, по числу участников и высокой имиджевой  составляющей события. Свыше 500 спортсменов приняли участие в 50-­километровой марафонской дистанции и более тысячи человек стали участниками масс­-старта на меньших дистанциях – 25, 10, 3 и 1 км. В рамках марафона состоялись детские старты, VIP­забеги, лыжные эстафеты, в лыжных гонках также приняла участие  практически вся паралимпийская сборная России. 

Лыжный марафон «Николов Перевоз» ведёт свою историю с 1995 года и назван в честь одноименной древней стоянки, располагавшейся в каменном веке на пересечении дорог и реки Дубны.

«Трасса лыжного марафона «Николов Перевоз» пролегает по ледовому руслу реки Дубны, что делает соревнование общим лыжным праздником всего северного Подмосковья», – отметил депутат Московской областной думы Александр Орлов, который также принимал участие в марафоне. Депутат пожелал всем участникам  мощного заряда бодрости, энергии и здоровья.

Глава Талдомского района Владислав Юдин дал старт главной 50-километровой гонке, пожелав всем успешных стартов и высоких достижений.

Почётными гостями мероприятия  стали именитые олимпийские чемпионы-лыжники – четырёхкратная чемпионка универсиады, участница двух олимпиад и чемпионата мира, трёхкратный призёр этапов Кубка мира в эстафетах и командном спринте Ольга Рочева;  мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр (2010 год), чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов  России Михаил Деветьяров-младший, а также Михаил Деветьяров-старший – олимпийский чемпион 1988 года, экс-старший тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам.

Депутат Московской областной думы Александр Орлов дал старт захватывающему  VIP-забегу. В рамках марафона состоялись детские старты – на лыжню вышли более 50 малышей в возрасте от четырех до шести лет,  почти в полном составе в соревнованиях приняла участие паралимпийская лыжная сборная.

Анастасия  Григоренко
 

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