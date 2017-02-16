Представительная делегация из Германии побывала в гостях у Объединенного института ядерных исследований накануне празднования Дня российской науки. Гостями ОИЯИ стали представители крупнейшей научной организации Германии, Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца, во главе с президентом профессором Отмаром Вистлером. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев подчеркнул: «Мы счастливы принимать большую делегацию коллег из Германии, с которой у Института сложились давние, хорошие отношения и сотрудничество. Совсем недавно, два с половиной года назад, мы также принимали солидную делегацию Объединения во главе с президентом. В настоящее время у организации новый руководитель, с которым мы рады познакомиться и обсудить сотрудничество немецких объединенных институтов и ОИЯИ. Сейчас, когда ОИЯИ успешно развивается, когда здесь реализуются очень крупные международные проекты, очень важно поднять на новую высоту международное сотрудничество. Немецкие коллеги одни из активных партнеров ОИЯИ, и мы надеемся на взаимодействие с крупнейшими научными проектами, развивающимися на территории Германии. Это FAIR в Дармштадте, лазер на свободных электронах DESY в Гамбурге. В общем, сегодня у нас большой день, когда мы можем подвести итоги и наметить пути дальнейшего развития нашего сотрудничества вообще во многих областях взаимодействия фундаментальной физики, в том числе и совместно с другой крупной научной организацией Германии – Обществом Макса Планка, – заключил Виктор Анатольевич, предваряя встречу с немецкой делегацией». Профессор Отмар Д. Вистлер, обозначая цель приезда в Дубну, также акцентировал внимание на кооперации между центром Гельмгольца и Объединенным институтом ядерных исследований, в частности, DESY в Гамбурге и FAIR в Дармштадте. Кстати, что касается международного проекта строительства под Гамбургом лазера на свободных электронах, идея создания которого принадлежит группе российских ученых, то благодаря огромному интеллектуальному и материальному вкладу Германии и России там удалось не только соорудить грандиозные подземные тоннели, но и инсталлировать в них самое современное высокотехнологичное оборудование. «Я очень много слышал об Институте в Дубне, и мне интересно посмотреть, что вы здесь делаете, – отметил президент Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца. – Мы бы даже хотели изучить возможность развития кооперации между некоторыми центрами Гельмгольца и ОИЯИ. Поскольку это мой первый визит в Дубну, я бы хотел как можно больше узнать об Институте. Кроме того, Объединение заинтересовано в том, чтобы поддерживать как можно больший обмен на уровне молодых ученых, потому что кооперация, которая устанавливается в молодости, как правило, сохраняется на всю научную жизнь», – считает профессор Вистлер. Коротко уточняя направления, по которым строится работа Объединения Гельмгольца, Отмар Вистлер обратил внимание, что основная его активность приходится на шесть областей: энергетические исследования, окружающая среда и все, что сопутствует этому, биомедицинские исследования, воздушно-космические и транспортные исследования, исследования структуры материи, в частности, то, чем занимаются и ученые Дубны, и развитие будущих технологий, в частности, информационных. Еще можно добавить, что именно Объединение научно-исследовательских центров Гельмгольца финансирует все крупные физические установки на территории немецкого государства. В списке исследовательский центр тяжелых ионов в Дармштадте FAIR и ускорители DESY – традиционные партнеры наших физиков из ЛЯР и ЛФВЭ ОИЯИ. Объединение Гельмгольца материально поддерживает некоторые конференции, проводимые в рамках международной школы по теоретической физике для молодых ученых DIAS, работающей в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. Геологический исследовательский центр в Потсдаме, принадлежащий структуре Объединения, сотрудничает с Лабораторией нейтронной физики ОИЯИ. Академик Борис Шарков, член Ученого совета ОИЯИ, председатель экспертного комитета NICA в ОИЯИ, научный директор проекта FAIR в Дармштадте также высоко оценивает состоявшуюся встречу немецкой делегации в стенах ОИЯИ: «Событие чрезвычайно важное, поскольку это визит представителей крупнейшей ассоциации немецких институтов, участников инфраструктурных проектов здесь, в Дубне, с которыми ОИЯИ имеет тесный контакт уже несколько лет. Профессор Вистлер – новый президент Объединения имени Гельмгольца, он всего лишь год назад вступил в должность. Наши контакты развиваются как в отношении науки, так и в отношении технологий, и по образовательной линии. Все это чрезвычайно продуктивно и для мега-сайенс проекта НИКА, и для участия России в европейском мега-сайенс проекте FAIR, и это завязывается в один важный узел. И сегодняшние обсуждения дадут новый импульс дальнейшему развитию этих отношений», – подытожил академик Б.Ю. Шарков. За время пребывания немецких гостей в ОИЯИ они успели не только получить теоретическое представление о том, что делается в лабораториях Объединенного института, рассказать о целях и задачах крупнейшей научной организации Германии, обменяться мнениями, но и собственными глазами увидеть крупные базовые исследовательские установки Объединенного института. Участники делегации оценили масштаб строящегося коллайдерного комплекса НИКА на площадке ЛФВЭ, побывали в уже построенном здании Фабрики сверхтяжелых элементов в ЛЯР ОИЯИ, на чем ознакомительный визит и завершился. Татьяна КРЮКОВА