Мемориальная доска памяти первого начальника дубненской милиции Ф. С. Филимонова была открыта 10 февраля на доме №5 на улице Вавилова, где Федор Сергеевич прожил более двух десятков лет. Приурочено это событие к 300-летнему юбилею российской полиции и 125-летию со дня рождения Ф.С. Филимонова.

Участниками торжественного мероприятия стали ветераны городского ОВД и действующие сотрудники полиции, родные и знакомые Федора Сергеевича, а также представители администрации города и Совета ветеранов. Говоря о значимости заслуг первого начальника милиции, выступавшие отмечали его принципиальность, честность, порядочность, внимательное и отзывчивое отношение как к своим подчиненным, так и к простым людям. В годы Великой Отечественной войны, об этом тоже вспоминали на встрече, Ф.С. Филимонов возглавлял 70-е отделение милиции Молотовского района, которое находилось в наиболее криминогенном районе Москвы – на Таганке, более того, он лично принимал участие в наиболее опасных операциях по задержанию и ликвидации бандитов, осуществлял организационную работу по формированию истребительных батальонов.

За высокое профессиональное мастерство, проявленные мужество и героизм в борьбе с уголовной преступностью и бандитизмом, большой личный вклад в обеспечение правопорядка Ф.С. Филимонов награжден медалью «За оборону Москвы», орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

В Дубну Федор Сергеевич приехал в 1949 году, возглавив отделение милиции № 122 г. Москвы, которое обслуживало в те годы будущий наукоград. Человек с активной гражданской позицией, руководитель дубненской милиции подполковник милиции Ф.С. Филимонов оказывал активное влияние на общественно-политическую и хозяйственную жизнь города, избирался депутатом городского Совета.

Интересные факты из жизни Ф.С. Филимонова также рассказал его коллега ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Рожин, который служил вместе с Федором Сергеевичем в Дубненском ОВД.

Олег КВИТКО

Фото Юрия ТАРАКАНОВА