Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Увековечили память Печать
16.02.2017 09:49

Мемориальная доска памяти первого начальника дубненской милиции Ф. С. Филимонова была открыта 10 февраля на доме №5 на улице Вавилова, где  Федор Сергеевич прожил более двух десятков лет. Приурочено это событие к 300-летнему юбилею российской полиции и 125-летию со дня рождения Ф.С. Филимонова.

Участниками  торжественного мероприятия стали ветераны городского ОВД и действующие сотрудники полиции, родные и знакомые Федора Сергеевича, а также представители администрации города и Совета ветеранов. Говоря о значимости заслуг первого начальника милиции, выступавшие отмечали его принципиальность, честность, порядочность, внимательное и отзывчивое отношение как к своим подчиненным, так и к простым людям. В годы Великой Отечественной войны, об этом тоже вспоминали на встрече, Ф.С. Филимонов  возглавлял 70-е отделение милиции Молотовского района, которое находилось в наиболее криминогенном районе Москвы – на  Таганке, более того, он лично принимал участие в наиболее опасных операциях по задержанию и ликвидации бандитов, осуществлял организационную работу по формированию истребительных батальонов.

За высокое профессиональное мастерство, проявленные мужество и героизм в борьбе с уголовной преступностью и бандитизмом, большой личный вклад в обеспечение правопорядка Ф.С. Филимонов  награжден медалью «За оборону Москвы», орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

В Дубну Федор Сергеевич приехал в 1949 году, возглавив отделение милиции № 122 г. Москвы, которое обслуживало  в те годы будущий наукоград. Человек с активной гражданской позицией, руководитель дубненской милиции подполковник милиции Ф.С. Филимонов оказывал активное влияние на общественно-политическую и хозяйственную жизнь города, избирался  депутатом городского Совета.

Интересные факты из жизни Ф.С. Филимонова также рассказал его коллега  ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Рожин, который служил вместе с Федором Сергеевичем в Дубненском ОВД.

Олег КВИТКО

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 17 Февраля (cbr.ru)
byrBYR30.63(+0.12)
usdUSD57.15(+0.38)
eurEUR60.65(+0.63)
uah10 UAH21.18(+0.15)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо