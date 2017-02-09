2 февраля в рамках региональной недели депутат Государственной думы Ирина Роднина совместно с депутатами Московской областной думы Александром Орловым и Мариной Шевченко посетили Талдомский район и городской округ Дубна.

Депутаты фракции «Единая Россия» провели приемы жителей муниципалитетов, встречу с работниками учреждений спорта, культуры и работы с молодежью в Талдомском районе, а также рабочую встречу с депутатами Совета депутатов города Дубны и главой города Вячеславом Мухиным.

В Талдоме, в районном Дворце спорта «Атлант», депутаты ответили на множество вопросов о культуре, экологии, образовании и, конечно, о спорте. Директор Дворца спорта «Атлант» Энвер Газтдинов обратился к народным избранникам с предложением о строительстве на территории Талдомского района ледового дворца.

«Многие программы, которые ставила перед собой партия «Единая Россия», вошли в бюджет страны. На 2017 год принята программа «Реконструкция спортивных залов в сельских школах», связанная со спортом, и я надеюсь, что она будет реализована и на территории Московской области, – рассказала Ирина Константиновна. – К сожалению, в 2015-2016 годах Московская область в этих программах не участвовала. Другая программа партии на 2017 год в области культуры – «Реконструкция домов культуры», еще одна очень важная программа – «Поддержка народных театров».

Александр Орлов выступил перед жителями Талдомского района с отчетом об уже проделанной работе и озвучил перспективы дальнейшей деятельности.

«В этом году много внимания будет уделяться школам, спортзалам, также начнём реализовывать грандиозный проект экопарка в Запрудне», – рассказал Александр Владимирович.

Следует отметить, что в Запрудне будет строиться именно экопарк – многофункциональная рекреационная зона, сочетающая в себе широкие возможности всесезонного загородного отдыха и активного проведения досуга. Проект будет реализовываться в течение 2017 года в рамках областной программы «Парки Подмосковья» и привлечённых главой района внебюджетных средств.

Александр Орлов подчеркнул, что в соответствии с территориальной схемой, утвержденной Правительством Московской области, мусороперерабатывающего завода в Талдомском районе не будет.

Депутат также отметил, что сейчас идет процесс по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот. Данный процесс, как известно, очень важен для Московской области, так как поступление налогов на недвижимость является главным источником наполнения местных бюджетов. Также у местной власти появится возможность воздействовать на собственников этих объектов для заключения договоров на вывоз мусора, что поможет решить вопрос несанкционированных свалок мусора, которые оставляют дачники.

В Дубне встреча проходила в здании городской администрации. Одним из главных вопросов стал вопрос по возобновлению в Дубне работы ВТЭК (медико-социальная экспертиза). Председатель Совета ветеранов Дубны Вячеслав Трофимов пояснил: «Комиссия, которая дает заключение о степени трудоспособности – инвалидности, переведена в Дмитров. Сейчас не самым здоровым дубненцам приходится ехать туда, путь занимает несколько часов, потому что связан с пересадками». На основании заключения медико-социальной экспертизы рабочие, служащие и учащиеся по состоянию здоровья освобождаются от проф. работы или обучения. Данный вопрос взят лично на контроль Ириной Родниной.

Александр Орлов рассказал, что в этом году планируется проведение молодежного областного экологического форума. Форум будет проходить в Подмосковье, а одной из площадок данного мероприятия рассматривают Дубну.

Член Комитета по экологии и природопользованию Александр Орлов также напомнил присутствующим, что Дубна названа в числе десяти городов, в которых будут реализованы пилотные проекты по раздельному сбору мусора. В последующем это сможет повлиять на понижение тарифа по его сбору и вывозу.

Анастасия ГРИГОРЕНКО