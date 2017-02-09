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Пост скорой медпомощи: открытие после ремонта Печать
09.02.2017 09:38

В Дубне открылся после ремонта Левобережный пост скорой медицинской помощи. Удалось обновить инженерные сети, отремонтировать крышу, улучшить планировку здания, привести в порядок внутреннюю и внешнюю отделку. 

Средства для этого были выделены по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Свой вклад в ремонт внесли и дубненцы, в частности, индивидуальный предприниматель Галина Васильевна Кувшинова.

На открытии  глава Дубны Вячеслав Мухин приветствовал участников мероприятия, среди которых были руководитель Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 11 Министерства здравоохранения Московской области Виктор Мишарин и главный врач Дмитровской станции скорой помощи Ирина Едуш.

Вячеслав Борисович выразил слова благодарности губернатору Андрею Воробьеву за оказанную помощь и отметил, что имеются совместные планы Правительства Московской области и  городской администрации  по созданию в Дубне единой модульной станции скорой медицинской помощи, что позволит медикам еще более оперативно реагировать на срочные вызовы. В данный момент вопрос находится в стадии проработки.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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