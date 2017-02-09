В Дубне в рамках развития кластера ядерно-физических и нанотехнологий открылась Лаборатория по испытанию композитных материалов.

Как отметил заместитель председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев на открытии, в 2016 году ООО «Инжиниринговый инкубатор», привлекая оборудование лаборатории, реализовал 11 проектов с привлечением средств бюджетной субсидии. «В 2016 году предоставлено средств бюджетной субсидии 37 000 тысяч рублей, в том числе на субсидирование затрат по выполнению заказов направлено 28 000 тысяч рублей. Объем средств заказчиков составил 14 059 тысяч рублей. Ожидаемый объем производства продукции по созданным технологиям, технологическому оборудованию в 2018 году составляет 409,9 млн рублей», – добавил зампред региона.

Лаборатория запущена в рамках развития инфраструктуры Университета «Дубна» для оказания услуг участникам кластера. В 2014 году была осуществлена закупка первой очереди оборудования для создания высокотехнологичной лаборатории композитных материалов и тонкопленочных покрытий, в которой уже испытаны тысячи образцов в рамках проекта создания интермодальных цистерн для перевозки жидкостей. В 2015 году была установлена вторая очередь оборудования для дооснащения лабораторий тонких пленок с участками «мокрого нанесения слоев».

В рамках мероприятия по предоставлению субсидии на оснащение и переоснащение оборудованием Университета «Дубна» по состоянию на декабрь 2016 года было закуплено оборудование для оснащения лабораторий тонкопленочных покрытий и композитных материалов Университета «Дубна». Услугами лабораторий пользуются более 15 участников Кластера и резидентов ОЭЗ ТВТ «Дубна».