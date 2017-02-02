26 января исполнилось 35 лет с того дня, когда детский сад впервые распахнул свои двери для маленьких хозяев из страны детства. Свое название дошкольное учреждение получило в память об Олимпийском Мишке, ставшем талисманом Олимпиады, прошедшей в 1980 году в Москве. В Дубне в тот же год был заложен фундамент детского сада, из стен которого за это время вышли более полутора тысяч выпускников, сохранивших о нем самые добрые и теплые воспоминания. На сегодняшний день «Мишутку» посещают 243 ребенка, а дружный творческий коллектив детского сада старается сделать все возможное, чтобы он стал для каждого из детей вторым родным домом. По доброй традиции на праздник педагоги вместе с ребятами пригласили родных и друзей, чтобы вместе отметить юбилейный день рождения «Мишутки». Первыми слова поздравлений прозвучали от заведующей детским садом Зои Анатольевны Лешуковой, 16 лет назад возглавившей коллектив настоящих единомышленников, бесконечно влюбленных в свою профессию: «За эти годы сбылось многое, о чем мы мечтали. Мы развиваемся, идем в ногу со временем. Но неизменным для всего коллектива остается бережное и чуткое отношение к нежной и ранимой душе ребенка». Здесь считают, что каждый ребёнок талантлив от природы, и стремятся каждому помочь раскрыть свои способности. Воспитательный и образовательный процесс педагоги выстраивают с учетом индивидуальных особенностей ребенка и его возможностей, а общение с детьми формируют по принципу «не рядом, не над, а вместе». Важным направлением деятельности является работа по укреплению здоровья и полноценному физическому развитию детей. Прекрасная спортивная площадка, хорошо оборудованные спортивный и тренажерный залы позволяют проводить спортивные мероприятия и праздники. Малыши с 3 лет начинают ходить на лыжах по трассе, проложенной по территории детского сада, а воспитанники старших групп участвуют в туристическом походе «В лес на лыжах». Ребята неоднократно становились призёрами летних и зимних городских спартакиад дошкольников. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, разработанная инструктором по физической культуре Еленой Юрьевной Шмаковой, также включает в себя нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий, утреннюю гимнастику и дифференцированную гимнастику после сна, занятия ритмической пластикой, методы закаливания и оздоровления, семинары-практикумы и консультации для родителей по профилактике сколиоза и плоскостопия у детей. С раннего возраста здесь стараются привить детям интерес к истории и культуре русского народа, природе России. В рамках программы «Родничок» в детском саду проводят народные праздники и занятия в музее быта, созданном общими усилиями коллектива ДОУ, проходят творческие дни «Мы играем в старину», работают детская фольклорная группа «Ладушки» и «Русские узоры» с участием педагогов. Увлеченные музыкальные руководители Ирина Викторовна Смирнова и Елена Алексеевна Евстратова создали развивающую музыкальную среду, включающую авторские пособия, игры и атрибутику к праздникам; авторскую коллекцию народных костюмов и костюмов сказочных персонажей для детей и взрослых; авторские сценарии театрализованных представлений на основе русских народных сказок с включением народных обрядов, систему народных игр, включающих в себя упражнения, развивающие слух и голос ребёнка, а также чувство ритма. В 2008 году в детском саду был открыт Монтессори-центр. Здесь педагог Галина Борисовна Гусева проводит с ребятами занятия по развитию сенсомоторики, речи, письма и чтения, математических способностей, а также освоению навыков общественной жизни. В изостудии «Волшебная кисточка» с ребятами занимается талантливый педагог Ольга Анатольевна Крючкова, развивая у малышей эстетический вкус и творческие способности. Работы детей отмечались грамотами областных и федеральных выставок. Начиная с 3-летнего возраста дети посещают кружок английского языка «В гостях у тётушки Бетси», который ведет замечательный педагог Гюльнар Ассадуллах кызы Усубова. Светлана Федоровна Санникова проводит увлекательные творческие игры в комнате для занятий с песком, где ребята создают собственные картины мира в трехмерном пространстве, разыгрывают на песке разнообразные сюжеты с использованием миниатюрных фигурок и игрушек. Открытая в 2013 году темная сенсорная комната помогает детям достичь состояния эмоционального комфорта, преодолеть переживания и страхи. В день рождения детского сада участники и гости праздника собрались в уютном музыкальном зале. А ведущими стали выпускница 1986 года, воспитатель подготовительной группы Светлана Евгеньевна Фомина и выпускники 2008 года – Милена Исмаилова и Иван Смирнов. Воспитанники и сотрудники детского сада подготовили замечательную концертную программу. Малыши, задумавшись о том, почему их дом называют детским садом, отвечали: «Потому что день за днем, как цветы, мы в нем растем!» Стоит отметить, что работающие здесь педагоги – не только профессионалы своего дела, но и творческие, увлеченные люди. К юбилею «Мишутки» они подготовили выставку декоративно-прикладного творчества. Свои работы из бисера представила Евгения Сергеевна Хованова, композиции в технике квиллинг – Елена Владимировна Шевцова, декоративные работы в технике тестопластики – Светлана Федоровна Санникова, а Ольга Анатольевна Крючкова вместе со своими воспитанниками порадовали всех своими лепными картинами из пластилина. Огромный трехэтажный торт, испеченный к юбилею Аленой Германовной Ивановой, смогли попробовать все гости праздника. Слова поздравления прозвучали от начальника горуно Татьяны Константиновны Виноградовой и ее заместителя по дошкольному образованию Надежды Анатольевны Смирновой. За преданность профессии, многолетний и добросовестный труд и в связи с 35-летием дошкольного учреждения грамотами горуно были награждены: воспитатель Ирина Николаевна Жукова, музыкальный руководитель Ирина Викторовна Смирнова, машинист по стирке и ремонту спецодежды Екатерина Дмитриевна Власова и сторож Любовь Анатольевна Клементьева. Заместитель руководителя администрации г.Дубны Николай Юрьевич Мадфес подарил юбилярам необычный букет в виде птичьего гнезда с птенчиками, рассказав, что его детский сад назывался «Гнездышко», и, возможно, поэтому он все детские сады воспринимает как гнездышки, из которых дети, как птенцы, выпархивают в большую жизнь. От главы города Дубны он вручил грамоты воспитателям детского сада Светлане Федоровне Санниковой и Светлане Евгеньевне Фоминой. От городского депутатского корпуса коллектив детского сада поздравил Сергей Владимирович Андронов, поблагодарив за доброту и заботу по отношению к детям. Поздравили детский сад и ветераны, приглашенные на праздник – Любовь Петровна Фефелова, Мелитина Николаевна Воронкова и Лариса Александровна Кузнецова. Родители воспитанников детского сада активно участвуют в подготовке и проведении мероприятий, оказывают необходимую помощь. Они отметили дружескую, теплую атмосферу в детском учреждении, мудрость, такт и терпение педагогов, хорошую подготовку детей к школе. Родители рассказали, что малыши всегда с удовольствием спешат в детский сад и нередко от них можно услышать необычную просьбу забрать их… попозже. В некоторых дубненских семьях «Мишутку» посещают несколько поколений детей. Михаил и Яков Жабицкие – выпускники этого детского сада. В их семьях на сегодняшний день растут по четверо детей, которые ходили, ходят в детский сад или только собираются стать воспитанниками «Мишутки». Ирина Владимировна Андреева водила сюда своих детей, затем внучку, а когда родился внук Михаил, вопрос о выборе для него дошкольного учреждения в семье даже не обсуждался. Бабушка назвала детский сад райским уголком Дубны и сравнила его с деревом, где сильная корневая система – это его руководство, ствол – дружный и креативный коллектив, а плоды дерева – дети. Достижений у «Мишутки» много. В 2009 году детский сад отмечен дипломом Министерства образования и науки РФ в номинации «Растим патриотов России». В 2014 году ДОУ стало победителем в конкурсе дошкольных образовательных учреждений Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. В 2011 «Мишутка» стал лауреатом конкурса «Лучший детский сад наукограда» в рамках Российского образовательного форума. Три года подряд коллектив ДОУ становится лауреатом городского конкурса на лучшую группу года. С 2016 года детский сад №18 «Мишутка» является стажировочной площадкой Московского областного центра дошкольного образования и проводит на базе ДОУ курсы по повышению квалификации воспитателей. И нет сомнений в том, что у детского сада впереди еще много новых свершений. Гости пожелали ему процветания и большого будущего. Кораблику «Мишутка», для которого удача и счастье станут путеводным маяком, и дальше плыть с высоко поднятыми парусами навстречу исполняющимся детским мечтам! Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА