Что происходит за высоким забором, где решается главная проблема Дубны, исторически расположенной на двух берегах Волги. Строители моста раскрывают секреты, рассказывая, когда начнется вырубка леса на ул. Спортивной и когда перекроют участок улицы Вернова. Сейчас идут буровые работы. 30 столбов – уже на своих местах, уложено более двух тысяч кубов бетона. На обоих берегах обустраиваются платформы для работы буровых машин возле самой воды. Финишировать стройка должна в начале 2019-го года. Процесс будет непрерывным, вне зависимости от погодных условий. «Прогрев почвы здесь не требуется, поскольку буровые столбы бурятся на глубину 40 метров, а мы знаем, что там положительная температура, – поясняет заместитель директора «Мостоотряда-90» Александр Крымский. – Когда начнут сооружать монолитные опоры, в зимний период будут дополнительные укрытия с дополнительным обогревом». Строительство идет одновременно с обеих сторон. На двух площадках работают более 200 человек. Задействованы почти 50 автомашин – краны, бульдозеры, самосвалы, бетономешалки и спецтехника. Экологическую ситуацию и влияние стройки на городскую среду контролируют специалисты. «Будет разработан особый регламент, который сейчас находится в стадии согласования, – говорит начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного хозяйства Московской области Геннадий Богдашевский. – Планируем выполнять экологический мониторинг во время всего строительства – и по земле, и по водным ресурсам, и по воздуху, и по шуму». Сотрудники работают в круглосуточном режиме. Стройка шумит, и по ночам тоже. Поэтому к руководству уже были обращения от местных жителей с жалобами. «Буровые работы проводятся в непрерывном цикле, если их остановить, это может привести к ухудшению качества, – поясняет Александр Крымский. – Мы просим горожан принять во внимание это обстоятельство. Будем стараться очень шумные работы ночью не проводить, но полностью уйти от шума, скорее всего, не получится». Пропускная способность моста – почти 25 тысяч машин в сутки – полностью покроет запросы горожан и предприятий. Особенно актуально это для сотрудников особой экономической зоны, где уже более сотни предприятий-резидентов, еще пять заводов запустят производство в этом году. «В основном это касается большегрузного транспорта, – говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Часто приходится ехать в объезд, а это более 50 километров через Тверскую область. Сотрудники компаний-резидентов вывозят свою готовую продукцию, также осуществляется регулярный ввоз оборудования и строительных материалов. Строительство моста сделает левобережную площадку более удобной и привлекательной для дальнейшего развития». Сроки на строительство установлены жесткие, поэтому проблемы, которые возникают из-за особенностей местности, решаются оперативно, чтобы не нарушить график. «Буровые столбы здесь находятся глубоко, поскольку геологическая ситуация не очень хорошая, работы требуют большего времени, – рассказывает Александр Крымский. – Глубина столбов (от отметки земли) пробуривается на 40 метров. Потом туда погружается арматурный каркас и бетонируется. Станки, которые здесь установлены, занимаются этой работой – три станка на правом и три станка – на левом берегу Волги». В общей сложности длина конструкции будет около двух километров. Две опоры моста встанут в русле Волги. В ближайшее время начнется возведение фундамента для крайних опор на обоих берегах. Для этого ожидается разрешение на вырубку леса на левобережной площадке. Аналогичные работы одновременно будут проводиться на правом берегу, поэтому с шестого февраля будет перекрыто движение по участку улицы Вернова. Ольга ГРИГОРЬЕВА