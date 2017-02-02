«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.

– За 2016 год мы привлекли 24 резидента, что в два раза больше, чем планировалось, – продолжил Денис Буцаев. – Сегодня в ОЭЗ работает 121 резидент. Это также один из показателей того, как эффективное управление может приносить хороший экономический эффект. И в этом году мы планируем расширять особую экономическую зону. Предварительные договоренности с Министерством экономического развития Российской Федерации достигнуты. Готовим документы, в мае текущего года подадим на расширение – около 30 гектаров к существующей площади.

Результаты показательные, но основной целью рабочего совещания, которое провел в Особой экономической зоне «Дубна» заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, было не столько подведение итогов, сколько обсуждение выполнения инвесторами взятых на себя обязательств. Также министр хотел узнать мнение резидентов об эффективности взаимодействия с Управляющей компанией и удовлетворенности темпами строительства инфраструктуры ОЭЗ. В расширенном совещании приняли участие представители Корпорации развития Московской области, АО «ОЭЗ», филиала АО «ОЭЗ» г. Москвы, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», администрации города и руководители компаний-резидентов особой экономической зоны.

Управляющая компания делает все для успешной реализации резидентами собственных проектов. В своем кратком докладе генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев рассказал о том, что уже выполнено по созданию необходимой инвесторам инфраструктуры, как будет развиваться территория в ближайшей перспективе. Так, в 2017 году на левобережном участке планируется завершить работы по объектам коммунального хозяйства, котельной, инженерным сетям прилегающей к ОЭЗ территории, таможенному посту. На правом берегу будет сдан в эксплуатацию таможенный пост, в экспертизе находится документация по строительству питающего центра 110 кВ мощностью 50 МВт. Область постоянно контролирует ход строительства инфраструктуры особой экономической зоны, поэтому вопросов по графикам введения объектов в эксплуатацию у министра не возникло.

Что же касается сроков строительства по проектам резидентов, то сразу несколько компаний оказались в списке отстающих. Денис Буцаев достаточно жестко прокомментировал такую ситуацию. Несоблюдение договоренностей повлечет за собой расторжение договоров аренды земельных участков, а в некоторых случаях и лишение резидентов статуса. Причем, если компания не захочет добровольно расторгать соглашение на ведение технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельности, вопрос будет решаться в судебном порядке.

В целом же, по словам Дениса Буцаева, Минэкономразвития России отмечает подмосковные экономические зоны в Дубне, Фрязино и Ступино как наиболее эффективные благодаря в том числе хорошему темпу прироста компаний-резидентов.

Светлана ЖУКОВА