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02.02.2017 09:51

23 января состоялся VI финал престижной Национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках предпринимательского форума «Опора  России» «Малый бизнес – национальная идея?» Президент «Опоры России» Александр Калинин, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов  и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин наградили финалистов. 

Дубна была отмечена особым вниманием экспертного совета.  Жюри высоко оценило последовательную, планомерную и комплексную политику администрации города в сфере улучшения инвестиционного климата. Со стороны малого и среднего бизнеса представителям Дубны также было оказано внимание, ТОП-менеджмент ряда компаний провели серию предметных переговоров о возможностях переезда и развития собственного дела на территории  наукограда.

Дубну представлял глава города Вячеслав Мухин, заместитель руководителя администрации по инвестициям, инновационной деятельности и информационным технологиям Никита Смирнов. Оксана Аульченкова,  генеральный директор консалтинговой группы BMS, автор и ведущая программ на канале Mediametrics, выступила в роли спикера  муниципалитета, провела презентацию эффективных и успешных муниципальных практик Дубны, которые являются основой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города., провела презентацию эффективных и успешных муниципальных практик Дубны, которые являются основой поддержки   предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города.

«Приятно было видеть, что для уважаемого экспертного совета и членов жюри наукоград Дубна – это уже сформировавшийся и узнаваемый бренд, который, априори, ассоциируется с эффективностью, успехом и качественной работой администрации, – рассказывает Вячеслав Мухин. – Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» по праву считается одним из успешных проектов подобного типа в России. Число резидентов здесь ежегодно увеличивается, а за последние несколько лет были открыты производственные предприятия «Акванова рус», «Связь Инжиниринг КБ», «Промтех-Дубна», «Эйлитон» и другие. Кроме того, в городе наблюдается стабильная  динамика роста количества субъектов СМП в среднем на 7% в год, увеличение объема налоговых отчислений от деятельности СМП на 10% в год, прирост численности населения города за счет приезда в Дубну специалистов из других регионов в среднем на 5,5%. Так что выход  в финал престижной федеральной премии в номинации «Лучшая муниципальная практика» – это закономерное и ожидаемое событие».

Стоит напомнить, что наукоград Дубна впервые принял участие в премии и стал финалистом. Это единственный город Московской области, вошедший в ТОП-10 по версии «Бизнес-Успех».

Подготовил Олег Квитко
 

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