В конце прошлой недели весьма представительная делегация побывала в гостях в Объединенном институте ядерных исследований. Представители Многонационального Государства Боливия в сопровождении специалистов ООО «Русатом Оверсиз» – это компания Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения проектов развития ядерно-энергетического сектора, в течение дня ознакомились с работой импульсного реактора, лабораторных физических установок ОИЯИ, побывали на площадке строящегося коллайдерного комплекса НИКА. Кстати, визиту предшествовало подписание весной прошлого года межправительственного соглашения о сотрудничестве между Россией и Многонациональным Государством Боливия в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении Центра ядерных исследований и технологий в этой латиноамериканской стране. В августе 2016 года в Москве состоялось подписание контракта с Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) на предварительные инженерные изыскания по проекту сооружения Центра в Боливии и на оценку состояния национальной ядерной инфраструктуры. Проект сооружения Центра ядерных исследований и технологий уникален для всей мировой атомной отрасли. Выбранная боливийской стороной площадка размещения Центра в городе Эль-Альто самая высотная (4100 метров над уровнем моря) из всех площадок в мире, на которых ранее были построены ядерные установки. Как отметил вице-министр по энергетике и альтернативным источникам энергии Многонационального Государства Боливия Хоакин Родригес, цель визита боливийской делегации в Дубну – это встреча с Русатомом, с которым страна сотрудничает для возведения Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто, чтобы разработать график работы, спланировать мероприятия, каким образом они будут развиваться, а также рассмотреть возможность сферы сотрудничества с ОИЯИ. – Мы очень впечатлены технологией, работами, которые проводятся в ОИЯИ. Нам показали строящийся адронный коллайдер, провели по всем ядерным установкам. Мы под большим впечатлением от увиденного, – поделился вице-министр по энергетике. – Сейчас рассматриваем способы взаимодействия, как боливийские ученые могли бы принять участие в исследованиях и разработках Объединенного института, и будем думать, как наилучшим образом это сделать. Уже сейчас активно занимаемся развитием сфер взаимодействия, подписываем договоренности с «Росатомом» и рассматриваем возможность обучения боливийских специалистов профессионалов, – заключил Хоакин Родригес. В свою очередь президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов подчеркнул, что делегация компании представляет здесь «Росатом», и сегодня главная задача, стоящая перед ними – попытаться соединить бизнес, производство, связанное с атомной энергией, и большую науку. – Боливийская делегация, – отметил Евгений Маркович, – прибыла в Россию для проведения переговоров о дальнейших шагах после подписания межправительственного соглашения о строительстве в Боливии ядерного исследовательского центра. Мы будем строить в Эль-Альто маленький исследовательский ядерный реактор, оснащать лаборатории, ну и, по сути, помогать боливийскому народу создавать национальную атомную отрасль. Конечно, мы не могли не использовать шанс познакомить наших боливийских коллег с возможностями, которые предоставляет замечательный международный институт, имеющий 60-летнюю историю, где собраны лучшие научные умы из десятков стран мира. Это даст возможность нашим партнерам не только реализовывать маленькие проекты или строить атомные станции, получать атомную энергию, но и быть вовлеченными в большую науку, фундаментальные исследования, проводить исследования, которые невозможны в рамках тех инновационных проектов, которые мы делаем вместе. Очень важно иметь возможность выстраивать все взаимосвязи. Мы сегодня говорили с директором ОИЯИ Виктором Анатольевичем Матвеевым и пришли к выводу, что нам необходимо от разовых визитов перейти к реализации серьезных совместных программ. У нас есть постоянная потребность, большое количество проектов, которые мы реализуем за рубежом, и огромные возможности ОИЯИ должны быть использованы на благо российской науки, российской атомной отрасли и всего мирового сообщества, – подытожил цель визита президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. Кстати, соглашения о сотрудничестве между Россией и Многонациональным государством Боливия в области использования атомной энергии создают правовую основу для взаимодействия между странами в области атомной энергетики по широкому спектру направлений. Это содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры атомной отрасли Боливии, проектирование и сооружение исследовательских ядерных реакторов, разведка и добыча урановых месторождений на территории Боливии, предоставление услуг ядерного топливного цикла, обращение с радиоактивными отходами, обеспечение ядерной и радиационной безопасности; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение, подготовка и переподготовка специалистов для атомной отрасли Боливии и т.д. В заключение вице-директор Объединенного института ядерных исследований Михаил Иткис поделился тем, как планируется сотрудничать с боливийцами. – Впервые у нас делегация из Боливии, в связи с тем, что они начинают делать первые шаги и собираются строить первый исследовательский реактор, безусловно, у них большой интерес к таким институтам, как наш. Прежде всего потому, что им для реализации планов понадобятся молодые кадры, и я думаю, что на этой почве мы тоже будем сотрудничать. Мы готовы помогать странам, которые вступают на путь развития ядерной физики, ядерной энергетики, поэтому с удовольствием приняли боливийскую делегацию. Страна очень интересная, расположена на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря. Реактор тоже будет на этой высоте, то есть совсем непростые условия, тем не менее, вторая страна из этой части света (с Кубой давно сотрудничаем) налаживает с нами контакт, это не считая Бразилии и Аргентины, с которыми давно ведем переговоры. Боливия озаботилась о ядерной энергетике, надеемся, что у нас будет очень хорошее взаимодействие, – подытожил Михаил Григорьевич Иткис. Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА