В круглосуточном режиме продолжается строительство моста через Волгу. Работу ведет компания «МОСТООТРЯД-90». Строительство идет одновременно на правом и левом берегах.

На днях наш фотокорреспондент побывал на левобережной площадке, где размещен временный городок для строителей. На строительной площадке сосредоточено как минимум полтора десятка единиц специализированной техники, которой, по словам рабочих, не приходится простаивать.

Напомним, строительство моста должно быть завершено в сжатые сроки – 25 месяцев, т.е. объект должен быть сдан в январе 2019 года. Горожане интересуются, какие дома в районе мостового строительства попадут под снос. Как нам стало известно, под изъятие попали два земельных участка без домов на улице Спортивной. В смете у подрядчика предусмотрена компенсация на выкуп участков, но владелец взамен изъятых хочет получить участки в городе. Вопрос пока остается в стадии решения.

Что касается перекрытия автомобильного движения на правом берегу, то, по предварительной информации, в феврале перекроют улицу Вернова и частично Станционную. Сообщения о точной дате изменения схемы организации дорожного движения в этом районе пока не поступали. Надеемся, жителей уведомят об этом заранее.

Олег Квитко

фото Юрия Тараканова