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Новые производства Печать
19.01.2017 09:22

Территории российских ОЭЗ сегодня становятся местом базирования новых высокотехнологичных производств и воплощения в жизнь уникальных проектов. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» не исключение. В 2017 году пять ее компаний-резидентов намерены сдать в эксплуатацию и запустить новые инновационные предприятия. 

Особая экономическая зона «Дубна» занимает важное место в формировании имиджа  Подмосковья как инвестиционно  привлекательного региона. Это подтверждается множеством факторов. Напомним, что на 30 сентября 2016 года объем фактических инвестиций компаний  в проекты с начала их деятельности в ОЭЗ  составил более 10 млрд  рублей, а выручка от реализации инновационной  продукции  достигла 14 млрд рублей, создано более 2 600  рабочих мест. Объем налоговых отчислений, уплаченных резидентами  в бюджеты всех уровней,  превысил миллиард  рублей.

Задел дальнейшего качественного развития подмосковной территории не только в успешных результатах действующих резидентов, но  также  в  перспективных планах 24 компаний, которые пришли в ОЭЗ «Дубна» в 2016 году. Они намерены инвестировать в осуществление проектов свыше 5 млрд  рублей и создать более 1010 рабочих мест. 11 новых резидентов запланировали строительство собственных заводов, фабрик, научно-производственных комплексов.

Возможности для осуществления инвесторами своих планов с каждым годом будут  расширяться.  В 2017 году при содействии областного правительства  будет решен вопрос о присоединении к существующим участкам ОЭЗ еще порядка 35 га земли. За счет средств федерального и регионального бюджетов на левобережном участке будут введены в эксплуатацию объекты второй очереди инфраструктуры  – очистные сооружения, насосная станция, котельная и объекты таможни, инженерные сети и внутриквартальная улично-дорожная сеть, северо-западная дорога, которая будет соединять новый мост через Волгу, особую экономическую зону и дорожное сообщение с Тверской областью. Начнется освоение третьей очереди строительства инфраструктуры – это еще порядка 30 га территории,  на которой резиденты будут  возводить новые инновационные производства.

На правобережном участке  планируется завершить строительство объектов таможни, начнется освоение второй очереди и возведение еще одного питающего центра на 50 МВт. Приоритетное место в  планах Управляющей компании займет  строительство на двух участках ОЭЗ необходимых резидентам лабораторно-производственных корпусов.

– В 2017 году мы намерены также активно  взаимодействовать по всем вопросам  с Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», – говорит заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Это касается как развития инфраструктуры территории, так и поддержки проектов резидентов, число которых на данный момент составляет уже более 120 компаний. С действующими и новыми инвесторами мы продолжим практику  регулярных встреч, на которых будут решаться проблемные вопросы.  Также мы планируем активно развивать Медико-технический кластер Подмосковья, основу которого сегодня составляют резиденты ОЭЗ «Дубна». Работы много, надо четко расставлять приоритеты и двигаться вперед.

В наступившем году  на территории особой экономической зоны «Дубна» резиденты запланировали запустить еще несколько новых высокотехнологичных производств. Будут сданы в эксплуатацию третий и пятый корпуса компании «Промтех»,  новые научно-производственные комплексы  резидентов «МЛТ»,  «ОЦЭТ», «Паскаль Медикал» и «Фрерус». Еще порядка 10 компаний, в том числе ставших резидентами в 2016 году,  приступят к строительным работам на двух участках ОЭЗ.

Светлана ЖУКОВА
 

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