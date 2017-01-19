Территории российских ОЭЗ сегодня становятся местом базирования новых высокотехнологичных производств и воплощения в жизнь уникальных проектов. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» не исключение. В 2017 году пять ее компаний-резидентов намерены сдать в эксплуатацию и запустить новые инновационные предприятия. Особая экономическая зона «Дубна» занимает важное место в формировании имиджа Подмосковья как инвестиционно привлекательного региона. Это подтверждается множеством факторов. Напомним, что на 30 сентября 2016 года объем фактических инвестиций компаний в проекты с начала их деятельности в ОЭЗ составил более 10 млрд рублей, а выручка от реализации инновационной продукции достигла 14 млрд рублей, создано более 2 600 рабочих мест. Объем налоговых отчислений, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, превысил миллиард рублей. Задел дальнейшего качественного развития подмосковной территории не только в успешных результатах действующих резидентов, но также в перспективных планах 24 компаний, которые пришли в ОЭЗ «Дубна» в 2016 году. Они намерены инвестировать в осуществление проектов свыше 5 млрд рублей и создать более 1010 рабочих мест. 11 новых резидентов запланировали строительство собственных заводов, фабрик, научно-производственных комплексов. Возможности для осуществления инвесторами своих планов с каждым годом будут расширяться. В 2017 году при содействии областного правительства будет решен вопрос о присоединении к существующим участкам ОЭЗ еще порядка 35 га земли. За счет средств федерального и регионального бюджетов на левобережном участке будут введены в эксплуатацию объекты второй очереди инфраструктуры – очистные сооружения, насосная станция, котельная и объекты таможни, инженерные сети и внутриквартальная улично-дорожная сеть, северо-западная дорога, которая будет соединять новый мост через Волгу, особую экономическую зону и дорожное сообщение с Тверской областью. Начнется освоение третьей очереди строительства инфраструктуры – это еще порядка 30 га территории, на которой резиденты будут возводить новые инновационные производства. На правобережном участке планируется завершить строительство объектов таможни, начнется освоение второй очереди и возведение еще одного питающего центра на 50 МВт. Приоритетное место в планах Управляющей компании займет строительство на двух участках ОЭЗ необходимых резидентам лабораторно-производственных корпусов. – В 2017 году мы намерены также активно взаимодействовать по всем вопросам с Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», – говорит заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Это касается как развития инфраструктуры территории, так и поддержки проектов резидентов, число которых на данный момент составляет уже более 120 компаний. С действующими и новыми инвесторами мы продолжим практику регулярных встреч, на которых будут решаться проблемные вопросы. Также мы планируем активно развивать Медико-технический кластер Подмосковья, основу которого сегодня составляют резиденты ОЭЗ «Дубна». Работы много, надо четко расставлять приоритеты и двигаться вперед. В наступившем году на территории особой экономической зоны «Дубна» резиденты запланировали запустить еще несколько новых высокотехнологичных производств. Будут сданы в эксплуатацию третий и пятый корпуса компании «Промтех», новые научно-производственные комплексы резидентов «МЛТ», «ОЦЭТ», «Паскаль Медикал» и «Фрерус». Еще порядка 10 компаний, в том числе ставших резидентами в 2016 году, приступят к строительным работам на двух участках ОЭЗ. Светлана ЖУКОВА