Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Детство отняла война Печать
19.01.2017 08:20

(Воспоминания дубненских ветеранов)

Как рассказать о той войне?

Нам и сегодня нет покоя.

Нам детство выпало такое,

Что не приснится в страшном сне. 

Колотая Зинаида Григорьевна (1936 г.р.)

Когда началась война, наша семья, папа, мама и я,  жила в деревне Рясы  Ярославской области.  У папы была  бронь: он строил дороги, а  мама работала в колхозе в полеводстве. Выручал   огород. Землю иногда пахали, но чаще копали лопатами и сами запрягались в соху. Сажали всё, даже табак. Его сушили и отправляли на фронт. У нас было хозяйство:  корова, овцы, куры. Продукты согласно  плану  сдавали государству,  но и себе оставалось. За трудодни колхоз нам ничего не давал. Помню, когда мама была на прополке, сорняки складывала в мешок и несла домой сушить на сено для скота. Чтобы выручить хоть какие-то деньги, она ходила на рынок за 12 километров и продавала яйца, творог, а иногда и масло. Позднее стала ездить на подножке поезда, но до вокзала 3 километра шла пешком туда и обратно. Осенью мама и папа возили  на рынок мясо, ездили на крыше вагона.

Мы, дети, летом находили, чем можно было  полакомиться. Жевали  траву анис, головки клевера, цветки акации, клей с вишни (смола по стволу течёт, застывает, а мы её ножичком соскребём или ногтем и едим).  Дома пекли хлеб из тёртой картошки,  добавляя  жмых и лебеду. Весной пекли «чёрные блины» из мороженой картошки. У нас была швейная машинка, и мама иногда шила на заказ, а за работу  получала  продукты. Зимой пряли шерсть и вязали варежки, носки, чулки и рейтузы, шали, кофты. Также все вязали для фронта  тёплые варежки, носки для солдат и отправляли посылки. У нас не было ни торфа, ни леса, топили   чем попало, чаще навозом. А дядя ходил  к железнодорожному полотну и собирал каменный уголь, который падал с вагонов проходящих поездов.

Учиться я пошла в 1944 году. В нашей деревне была школа с  первого по третий  класс, и  учила всех нас одна учительница. Учебники покупали, чернила разводили из порошка и носили в пузырьках. Часто по дороге  в школу чернила замерзали, и  мы их оттаивали у печи. Позднее  окончила педагогическое училище, работала учителем начальных классов.

В Дубну приехали в 1994 году. Работала в школе «Возможность» 5 лет. У меня  двое сыновей, трое   внуков  и  четверо  правнуков.

Орловцев Валентин Григорьевич (1940 г.р.)

Перед войной мы жили в деревне Гореновка  Рязанской области. В семье были папа, мама,  брат и я. Папа ушёл на фронт, а мы переехали в Загорск. Мама работала на заводе. Нас бомбили фашисты. Одна бомба попала в колодец и взорвалась. Мы остались без воды, приходилось ходить за водой очень далеко.

Когда немцы стали приближаться к городу, нас эвакуировали. Ехали на поезде. Однажды поезд попал под бомбёжку, и мой брат, который был на два года старше, погиб. Приехали в Челябинскую область. Жилось там голодно.   В  1943 году вернулись домой. Мама стала работать в колхозе. Нам выделили  огород и корову на две  семьи – нашу и маминого  брата.  Корову дяде дали в награду за то, что он спас стадо колхозных коров, угнав их дальше от фронта.

День Победы папа встретил в Берлине в звании старшего лейтенанта и  даже принимал  участие во встрече на Эльбе с союзными войсками – американцами. Попытался переплыть через реку на лодке, оказавшейся дырявой. Лодка стала тонуть, и  его спасли американские солдаты. Осенью 1945 года папа приехал за нами, т.к. его оставили служить в Германии.   Вся деревня сбежалась его встречать, ведь из всех мужчин, ушедших на фронт, он один остался невредимым. Запомнился мне День Победы. Смотрим, со стороны соседней деревни Тужиловки скачет к нам всадник на коне, машет красным флагом и кричит «Бабы! Бабы! Война закончилась!» Тут все женщины  зарыдали.

Ещё помню, как к нам прилетел самолёт У2 («кукурузник»). Женщины сбежались и наперебой стали спрашивать у лётчика, не встречал  ли он их мужей.  Потом  стали подавать узелки с продуктами, чтобы  лётчик  передал их мужьям. Осенью 1945 года мы уехали в Германию. Там я стал учиться. Обстановка была  опасной, напряженной, т.к. осталось много недобитых фашистов. Они выползали из убежищ и убивали русских женщин и детей, но больше охотились за офицерами. Мама стала упрашивать отца, чтобы нас отправили на Родину, хотя там и было голодно.

Мы, дети, к немцам относились враждебно. Однажды мне пришлось по-настоящему стрелять из пулемёта. Помню, шли с ребятами по берегу реки Шпрее и наткнулись на двух  наших солдата с пулемётом. Они говорят мне: «Вон  там в окне притаился немецкий снайпер, но мы не можем из этой ямы стрелять – места мало, но ты поместишься.  Я  был  рад такому случаю – выстрелил, попал в окно. А солдаты  говорят «Молодец, пацан, ты убил фашистского  гада». Позже я гордился тем, что тоже воевал. Из Германии мы приехали в 1947 году.

Позднее я закончил Московский авиационный  институт,  женился и по распределению был направлен в Дубну, в МКБ «Радуга»,  на должность инженера-конструктора. Проработал там 13 лет, а затем перешёл в НИИ «Атолл». Работал инженером в гидроакустическом отделе.
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 19 Января (cbr.ru)
byrBYR30.33(-0.15)
usdUSD59.18(-0.22)
eurEUR63.23(-0.06)
uah10 UAH21.52(+0.08)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо