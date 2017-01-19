(Воспоминания дубненских ветеранов) Как рассказать о той войне? Нам и сегодня нет покоя. Нам детство выпало такое, Что не приснится в страшном сне. Колотая Зинаида Григорьевна (1936 г.р.) Когда началась война, наша семья, папа, мама и я, жила в деревне Рясы Ярославской области. У папы была бронь: он строил дороги, а мама работала в колхозе в полеводстве. Выручал огород. Землю иногда пахали, но чаще копали лопатами и сами запрягались в соху. Сажали всё, даже табак. Его сушили и отправляли на фронт. У нас было хозяйство: корова, овцы, куры. Продукты согласно плану сдавали государству, но и себе оставалось. За трудодни колхоз нам ничего не давал. Помню, когда мама была на прополке, сорняки складывала в мешок и несла домой сушить на сено для скота. Чтобы выручить хоть какие-то деньги, она ходила на рынок за 12 километров и продавала яйца, творог, а иногда и масло. Позднее стала ездить на подножке поезда, но до вокзала 3 километра шла пешком туда и обратно. Осенью мама и папа возили на рынок мясо, ездили на крыше вагона. Мы, дети, летом находили, чем можно было полакомиться. Жевали траву анис, головки клевера, цветки акации, клей с вишни (смола по стволу течёт, застывает, а мы её ножичком соскребём или ногтем и едим). Дома пекли хлеб из тёртой картошки, добавляя жмых и лебеду. Весной пекли «чёрные блины» из мороженой картошки. У нас была швейная машинка, и мама иногда шила на заказ, а за работу получала продукты. Зимой пряли шерсть и вязали варежки, носки, чулки и рейтузы, шали, кофты. Также все вязали для фронта тёплые варежки, носки для солдат и отправляли посылки. У нас не было ни торфа, ни леса, топили чем попало, чаще навозом. А дядя ходил к железнодорожному полотну и собирал каменный уголь, который падал с вагонов проходящих поездов. Учиться я пошла в 1944 году. В нашей деревне была школа с первого по третий класс, и учила всех нас одна учительница. Учебники покупали, чернила разводили из порошка и носили в пузырьках. Часто по дороге в школу чернила замерзали, и мы их оттаивали у печи. Позднее окончила педагогическое училище, работала учителем начальных классов. В Дубну приехали в 1994 году. Работала в школе «Возможность» 5 лет. У меня двое сыновей, трое внуков и четверо правнуков. Орловцев Валентин Григорьевич (1940 г.р.) Перед войной мы жили в деревне Гореновка Рязанской области. В семье были папа, мама, брат и я. Папа ушёл на фронт, а мы переехали в Загорск. Мама работала на заводе. Нас бомбили фашисты. Одна бомба попала в колодец и взорвалась. Мы остались без воды, приходилось ходить за водой очень далеко. Когда немцы стали приближаться к городу, нас эвакуировали. Ехали на поезде. Однажды поезд попал под бомбёжку, и мой брат, который был на два года старше, погиб. Приехали в Челябинскую область. Жилось там голодно. В 1943 году вернулись домой. Мама стала работать в колхозе. Нам выделили огород и корову на две семьи – нашу и маминого брата. Корову дяде дали в награду за то, что он спас стадо колхозных коров, угнав их дальше от фронта. День Победы папа встретил в Берлине в звании старшего лейтенанта и даже принимал участие во встрече на Эльбе с союзными войсками – американцами. Попытался переплыть через реку на лодке, оказавшейся дырявой. Лодка стала тонуть, и его спасли американские солдаты. Осенью 1945 года папа приехал за нами, т.к. его оставили служить в Германии. Вся деревня сбежалась его встречать, ведь из всех мужчин, ушедших на фронт, он один остался невредимым. Запомнился мне День Победы. Смотрим, со стороны соседней деревни Тужиловки скачет к нам всадник на коне, машет красным флагом и кричит «Бабы! Бабы! Война закончилась!» Тут все женщины зарыдали. Ещё помню, как к нам прилетел самолёт У2 («кукурузник»). Женщины сбежались и наперебой стали спрашивать у лётчика, не встречал ли он их мужей. Потом стали подавать узелки с продуктами, чтобы лётчик передал их мужьям. Осенью 1945 года мы уехали в Германию. Там я стал учиться. Обстановка была опасной, напряженной, т.к. осталось много недобитых фашистов. Они выползали из убежищ и убивали русских женщин и детей, но больше охотились за офицерами. Мама стала упрашивать отца, чтобы нас отправили на Родину, хотя там и было голодно. Мы, дети, к немцам относились враждебно. Однажды мне пришлось по-настоящему стрелять из пулемёта. Помню, шли с ребятами по берегу реки Шпрее и наткнулись на двух наших солдата с пулемётом. Они говорят мне: «Вон там в окне притаился немецкий снайпер, но мы не можем из этой ямы стрелять – места мало, но ты поместишься. Я был рад такому случаю – выстрелил, попал в окно. А солдаты говорят «Молодец, пацан, ты убил фашистского гада». Позже я гордился тем, что тоже воевал. Из Германии мы приехали в 1947 году. Позднее я закончил Московский авиационный институт, женился и по распределению был направлен в Дубну, в МКБ «Радуга», на должность инженера-конструктора. Проработал там 13 лет, а затем перешёл в НИИ «Атолл». Работал инженером в гидроакустическом отделе.