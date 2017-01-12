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Заинтересованы в разработках "БЕБИГ" Печать
12.01.2017 11:44

В декабре минувшего года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии. 

Мастер-классы состоялись на базе клиники Hebei General hospital в городе Шицзячжуан. Китайским онкологам были представлены российские микроисточники компании «БЕБИГ», производство которых в Дубне осуществляет резидент особой экономической зоны компания «НаноБрахиТек», а также другие разработки в сфере ядерной медицины. Затем в клинике были проведены операции по 3D-имплантации источников с использованием китайской методики. Результатом визита стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в области развития метода брахитерапиии в лечении рака различных локализаций.

– Экспортный потенциал компании «БЕБИГ» позволяет расширить круг клиентов и выходить на зарубежные рынки, – говорит генеральный директор ООО  «БЕБИГ» Кирилл Майоров. – Работа на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона – это важный шаг для расширения границ сети поставок российской высокотехнологичной продукции в области онкологии, так как приоритетной задачей нашей компании является развитие высокотехнологичной медицины не только в России, но и за ее пределами.

Собственное производство микроисточников на основе йода-125 дает компании возможность осуществлять поставки не только в регионы России, но и на рынки других стран. С момента его открытия в Дубне компанией уже произведено около 45000 источников для лечения онкологических заболеваний. Выход на рынок АТР – это стратегически важная цель  «БЕБИГ», и для ее достижения компания начала делать активные шаги.

В состав российской делегации вошли руководитель Центра брахитерапии рака предстательной железы КБ № 122 им. Соколова Виктор Горелов (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой онкологии Тюменской государственной медицинской академии, научный руководитель центра «Медицинский город» Александр Зырянов, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Александр Петровский (Москва)  и руководитель Центра брахитерапии рака предстательной железы КБ №8 ФМБА России Павел Свиридов (Обнинск).

В 2017 году планируется ответный визит китайских онкологов в Россию с посещением завода по производству микроисточников на основе йода-125 компании «БЕБИГ».

Светлана ЖУКОВА
 

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