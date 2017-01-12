Подведены итоги городского конкурса «Лидер в образовании». Яблоко из оникса – символ познания и совершенства – получили лучшие педагоги Дубны. Награды вручались в 24 номинациях. Впервые в этом году в конкурсе участвовали педагоги младшего звена – те, кто учит и воспитывает дошкольников. За необычные проекты, верность традициям, оздоровительные программы, за успешные результаты отмечены семь человек.

«Я вспоминаю одного ребенка, девочку, у которой был сложный речевой диагноз – моторная алалия и аутоподобное поведение, и в результате нашей работы – серьёзной, долгой и кропотливой – девочка пошла в массовую школу, успешно обучается, – рассказывает учитель-дефектолог ДОУ №13 «Тополёк» Галина Лобанова. – Среди своих ровесников она сейчас настоящая звездочка. Мне хотелось бы, чтобы таких результатов было больше».

К этому конкурсу учителю не нужно готовиться, собирать материалы и рабочие программы. Никаких дополнительных усилий не требуется. Звание «Лидер в образовании» присуждено тому, кто успешно работал и уже достиг определенных высот в течение учебного года. По его итогам отмечена и Дубна в целом.

«Ежегодно проводится подведение итогов на уровне Московской области по общим целевым показателям, в которые входит и содержание образования, качество процессов, и та атмосфера, в которой наши дети обучаются, и даже стандарт оформления образовательного учреждения», – говорит начальник горуно Дубны Татьяна Виноградова.

В результате наш город вошел в самый высокий кластер. Дубна – в тройке лидеров в Подмосковье по успехам в области образования – и дошкольного, и общего, и дополнительного.