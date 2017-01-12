Представители всех школ и детских садов наукограда получили страховые сертификаты на всех своих воспитанников. 9700 детей застрахованы на год на 20 000 рублей каждый по программе «Качество жизни каждой семье». Она реализуется Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Министерства образования Московской области. Дубна стала 23-м муниципальным образованием региона, где она внедрена.

Страховки для дубненских школьников и дошкольников оплатили предприниматели города. Это 12 организаций малого и среднего бизнеса. Сертификат действует все время, пока ребенок находится на территории школы или детсада. Даже самое современное и хорошо обустроенное учебное заведение не может на сто процентов обеспечить безопасность детей. Травм не избежать. «Дети есть дети, бегать на переменах, возиться – естественное состояние ребенка, – отмечает директор школы №1 Александр Руденко. – Заниматься на уроках физкультуры, в секциях, участвовать во внеурочной деятельности, где мы хотим добавить физической активности – это всегда риск. Мы стараемся свести его к минимуму».

«Это реальная денежная компенсация в случае наступления несчастных случаев, – рассказывает президент дубненской Торгово-промышленной палаты Владимир Бобров. – Эта программа социально ориентирована, за счет бизнеса страхуются дети». Страховка действует в течение одного года и покрывает расходы на лечение и реабилитацию ребёнка. Родители получат персональные пластиковые карты. Для оформления компенсации при наступлении страхового случая достаточно предъявить страховой компании справку из школы (которая подтвердит, что травма была получена в общеобразовательном учреждении), справку из больницы и индивидуальную пластиковую страховую карту.

Ольга ГРИГОРЬЕВА