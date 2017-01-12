На пресс-конференции глава города Вячеслав Мухин и заместитель директора ДТФ «МОСТООТРЯД-90», руководитель проекта строительства мостового перехода через реку Волгу в городе Дубне Александр Крымский, ответили на вопросы журналистов о строительстве моста. Городки для строителей В конкурсной документации указано, что на строительство моста компания направит более 1000 специалистов. В проекте строительства мостового перехода, который прошел госэкспертизу, есть площадки под размещение городков строителей (общежития и административные здания) на левом и правом берегах. Площадки под городки огородят, заасфальтируют. Вагончики, которые мы видим сейчас, используются для обогрева рабочих, как пункты управления. После окончания строительства все демонтируют, увезут, а площадки, которые останутся, будут использованы для спортивных сооружений. Мост строится сразу с двух сторон «Причины две, – объяснил Александр Крымский. – Во-первых, сжатые сроки строительства – 25 месяцев. Чтобы их выдержать, необходимо вести строительство именно с двух сторон. Так будет быстрее. Во-вторых, технология предусматривает навесной монтаж: мы должны соединиться (состыковаться) прямо над руслом реки Волги. До начала навигации планируется приступить к строительству трех русловых опор. Мы должны выполнить свайное основание, а сами тела опор будут строиться уже в процессе навигации, но ходу речных судов мешать не будут, потому что судовой пролет будет свободен от конструкций. Максимальный пролет моста в русле – 168 метров, чтобы свободно проходили речные суда. И эта технология строительства – одновременно с двух сторон – единственная, которая может позволить перекрыть такой пролет». Защита жителей от шума стройки «При первой встрече с подрядчиком мы проговорили, как минимизировать неудобства от стройки такого крупного объекта, – рассказал Вячеслав Мухин. – Сроки сжатые, понятно, что придется работать круглосуточно. Договорились, что в ночное время будут проводиться бесшумные и малошумные работы». Город предоставляет площадки для отсыпки грунта на обоих берегах, поэтому через плотину самосвалы с грунтом ездить не будут. «Мы пытаемся использовать этот грунт на нужды города, что позволит удешевить строительство каких-то объектов, – уточнил глава Дубны. – Мы минимизировали передвижение по городу: договорились с подрядчиком, чтобы грузовики не ездили по улицам Спортивной и Ленина. Для этого есть грунтовая дорога в ОЭЗ, а грунт предназначен для укрепления откосов Южной канавы. На правом берегу нашли площадку, но тут будут небольшие неудобства для жителей. Речь идет о территории в квартале 24, где планировалось строительство детсада. Там огромный котлован, его мы планируем засыпать. Жители в будущем получат хорошую площадку, большой двор, но надо немного потерпеть». Металлоконструкции для моста Для монолитных конструкций бетон будет доставляться автобетоносмесителями с трех заводов. «Основной завод находится в Дмитрове, – уточнил Александр Витальевич, – потому что там выпускается бетон, предназначенный именно для строительства мостов. Скорее всего, подключим два завода в Дубне – один на левом берегу, другой – на правом». Все многотонные конструкции будут монолитными. И речные, и береговые опоры будут заливаться на месте. «Все отливается из монолита, никаких сборных конструкций здесь не будет, – отметил руководитель строительства. – Металлические пролетные конструкции еще не известно с какого завода будут поставляться – будет объявлен тендер, определен поставщик». Видеокамеры для народа Как рассказал Александр Витальевич, контрактом предусмотрена установка двух камер. На сайте Дирекции Дорожной Службы можно смотреть онлайн-трансляцию. Вырубка деревьев Частично будет вырублен кустарник в правобережье (на берегу и в квартале 24) и часть деревьев в левобережье (сосновый лесок на ул. Спортивной). Грузовики и транзит Конструкция моста предусматривает движение любой грузовой техники. Глава города подчеркнул, что существует схема организации дорожного движения в Дубне, которая разработана специализированной организацией. Когда появится мост, она будет полностью переделана. Специалисты оценят, какие ограничения должны быть введены. Также есть прогнозы, что транзита по мосту Дубне ждать не стоит. В Тверь, например, удобнее добираться по «ленинградкам» (платная и бесплатные трассы), а не через Дубну. «Я прогнозирую, что поток транспорта через Дубну не изменится, – сказал глава города. – К примеру, в Кимрах ничего не мешает транзитному транспорту идти через кимрский мост, но потока транзита там нет». Ограничения движения по городу Уже в январе полностью закроют улицу Вернова: от круга до Станционной, потому что на проезжей части улицы Вернова будут строиться четыре опоры. «Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения, который обозначит маршруты объезда, установку знаков. Как только мы согласуем с администрацией этот проект, дорога будет закрыта», – говорит руководитель строительства. По улице Станционной движение будет закрываться периодически. На эти периоды возможна остановка движения пригородных электричек на прогоне БВ – Дубна, чтобы не закрывались переезды, и облегчить ситуацию на Дачной, куда пойдет поток транспорта при закрытии Станционной улицы. Пешеходные переходы и защита от шума Проектом предусмотрены с двух сторон моста шумозащитные экраны высотой 2,5 метра: вдоль улицы Вернова, частично на улице Станционной и в районе улицы Спортивной. Экраны установят по окончании строительных работ. Подземных пешеходных переходов не предусмотрено, только наземные. С моста будут организованы два спуска в районе улиц Станционной и Вернова. Будущее плотины и тоннеля «Для нас важна артерия – плотина и тоннель, – сказал глава города. – Спасибо руководству Канала имени Москвы (КиМ) за соблюдение наших договоренностей, что сначала идет строительство моста, а потом реконструкция этих сооружений. После ремонта параметры тоннеля и моста плотины останутся теми же, и по грузоподъемности, и по габаритам, но будет усилена надежность конструкций и безопасность передвижения по этим сооружениям». Глава подчеркнул, что без остановки движения капремонт плотины невозможен (замена настила и балок плотины). Но в будущем, после окончания работ, КиМ не планирует их закрывать для проезда. «Дороги, подводящие к мосту плотины и тоннелю, наши, городские. Мы их будем поддерживать в рабочем состоянии», – уточнил Вячеслав Мухин. Окончание строительства моста Срок сдачи моста – январь 2019 года. При этом руководитель строительства пояснил, что укладка асфальта в этот период запрещена. Как будет решен этот вопрос, уже сегодня тема для обсуждения. По информации администрации Дубны Наша справка Параметры моста Мост состоит из трех частей: пролет через Волгу и две эстакады: правобережная и левобережная. С правого берега мост начинается от кругового движения на пересечении улицы Вернова и проспекта Боголюбова. «Подниматься» мост начнет в 1,7 м от кругового движения. На улице Вернова будут установлены четыре опоры, мост пройдет над улицей Станционной и железной дорогой. В левобережье – над песчаным пляжем и «выйдет» ко Дворцу спорта «Радуга». Характеристики моста: • общая длина – 1940 метров; • длина моста – 485 метров; • ширина пролета над руслом – 168 метров; • полос движения – 4 (по две в каждую сторону); • пропускная способность – 4420 автомобилей в час; • расчетная скорость по мосту – 80 км/час; • тротуары – 2 (ширина 1,5 метра); • остановки общественного транспорта – 2 (по одной в каждую сторону); • пешеходные переходы – 2. Цена и сроки • сумма контракта – 8,75 млрд рублей; • срок исполнения – 25 месяцев; • окончание строительства – январь 2019 года.